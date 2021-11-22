Sahnede servet var!

Sibel Can, İstanbul gece hayatına imzasını attı önceki akşam. Cahide Palazzo'da sahne alan Can'ı ikna etmeleri biraz güç olmuş ama başarmışlar. Hatırı sayılı bir para almış. Ama hakkı olduğunu sahnede anladım. Alkış ve ıslık sesleriyle sahneye çıktı Sibel Can… Sahne de ışık üzerine vurunca kıpkırmızı sadece sırt dekoltesi olan uzun elbisesiyle muhteşem görünüyordu.

Modern bir assolist vardı sahnede.



Son 4 senedir oğlu Engincan Ural ilgileniyor annesinin sahnesiyle repertuvarıyla. Elbise de Engincan Ural'ın seçimiymiş. Londra'dan dünyaca ünlü marka Bottega Veneta'nın tasarımı. İlk sahneye çıktığında 3 şarkı çok heyecanlıydı.

Kendi de dile getirdi heyecanını.

Gözlerinin içi gülüyordu. Sahnede olmayı sevdiğini işini aşkla yaptığını herkese hissettirdi. Masalarda aynı şey konuşuluyordu. Kadın işini severek yapıyor diye.

Üç saati aşkın süre sahnede kalan Sibel Can iki kıyafet değiştirdi. İkincisi siyah derin dekolteliydi.

Sevan Bıçakcı özel tasarlamış takılarını. İlk kıyafetinde kocaman yüzüğü dikkat çekerken ikinci kıyafetinde yılan seklinde boynuna dolanan kolyesi göz doldurdu. İş, cemiyet dünyasından kim ararsanız Cahide Palazzo'daydı.

Konuklar arasında bir isim vardı ki son aylarda Sibel Can ile adı sık sık anılan o isim. Emir Sarıgül. Bir locada arkadaşlarıyla izledi Sibel Can'ı. Aralarında ne yaşanıyor bilmiyorum ama Sibel Can kiminle ne yaşıyorsa kendi ışığına bir de başka bir enerji eklenmiş.

Genç ve modern bir assolist Sibel Can'ın bir sihiri olduğunu ve şampiyonun kim olduğunu gösterdi kısaca. Bu kış sezonu kapalı gişe Cahide Pallozo'da görürüz kendisini.

SAHNEDE SERVET VAR!

SİBEL Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için bozdu... Can, önceki gün sahneye dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın iki özel tasarımıyla çıktı. İki farklı kostüm seçen sanatçı, ilk olarak Londra'dan getirttiği Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan kırmızı elbiseyle sahne aldı.

BÜYÜLÜ TAŞLAR PARLADI

İlk kostümüne aksesuar olarak içinde nar heykeli olan 'Büyülü Taşlar' koleksiyonundan bir tek taş takan Can, ikinci elbisesinde de görkemli bir yılan kolye taktı. Komple üstü kahverengi milki elmaslarla süslü, beyaz pırlantaya doğru degrade, 100 karatlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk kez kullandı. Ünlü simaların çoğunlukta olduğu gecede tüm misafirler, konserin başından sonuna kadar tüm şarkılara eşlik ettiler.

1 MİLYON 110 BİN'LİK YÜZÜK

İçinde nar heykeli olan 'Büyülü Taşlar' koleksiyonundan tektaş yüzüğün fiyatı 1 milyon 110 bin lira... Ünlü tasarımcı Sevan Bıçakçı, tasarımlarını kendi elleriyle Sibel Can'a sundu. Sibel Can'ın boynundaki kolyesinin değeri de tam tamına 1 milyon TL.