Gayrimenkul zenginleri
Sağlam bir yatırım olarak görülen ve fazla işletme becerisi olmadan da para kazandırabilen gayrimenkul yatırımları olan isimler o kadar çok ki. Kendi geleceklerini, ailelerinin geleceklerini ve çocuklarının geleceklerini garantiye almaları benim çok hoşuma gidiyor.
Güzel bir hayat yaşayıp paralarını değerlendirme becerilerine de hayranım.
Benim yakından takip ettiğim ve bu becerilerine hayran olduğum belli isimler var.
Emeklerinin karşılığı alın teriyle kazanan herkese Allah daha çok versin… Kenan İmirzalıoğlu, kazandığı parayla yatırım yapan en dikkat çeken isim. Kazandığı parayla ilk olarak binaları restorasyon yaparak eski binaları yeniledi. Şu anda arazi alımına yönelmiş. Tekirdağ, Çerkezköy arazi satın alan oyuncu emlak yatırımlarına devam ediyormuş.
Şarkılarıyla bizi mest eden Sibel Can da gayrimenkulden kazanmayı seçen ünlüler arasında.
İstanbul civarında 50 civarında dairesi olduğu konuşulur hep. Sanatçının Miami'de lüks bir evi de bulunuyor.
Küçük yaşından itibaren şarkıcılık ve oyunculuk yapan Emrah, kazandığı paranın nerdeyse hepsini gayrimenkule yatıranlardan. Şarkıcının Etiler, Levent, Ataköy'de 200 civarında evi olduğu konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da Göcek'te ve İstanbul'da villa almış. Ev yatırımı dışında dükkan da alan oyuncunun son yatırımı ise arazi.
Oyuncu Bade İşçil'in en son Sarıyer'den 4 milyon TL'ye ev aldığı konuşuluyor.
Hakkında sıkça konuştuğumuz ünlü isimler, yurt dışında da yatırım yapmayı çok seviyor. Yılmaz Erdoğan, Volkan Konak, Kenan Doğulu, Seda Sayan Amerika'da, Haluk Bilginer, Hülya Avşar İngiltere'de, Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Eda Taşpınar Yunanistan'da mülk sahibi.
Zengin malı züğürdün çenesini yorar misali oldu ama...
*****
SIRRI GENLERİNDE
Son beş yıldır çıkardığı şarkılarla hep dikkat çekiyor Hande Ünsal… Anne şarkıcı, teyze şarkıcı, dayı da şarkıcı… Anneanne bir üstad olunca genetik olduğu kanıtlanıyor. Çoğu şarkısının sözü ve müziği kendisine ait. Kendi dışında arkadaşlarıyla da paylaşıyor şarkılarını.
Hande Ünsal'ın bir de sahnesinin bir sırrı, bir sihri var. Canlı performansıyla büyük beğeni topluyor. Geniş repertuvarıyla da her kesime hitap edebiliyor. Kendi şarkılarının yanı sıra, başka arkadaşlarının şarkılarını da söylüyor. Pop, arabesk, Türk Sanat Müziği repertuvarı ile bu sırrı yaşamınızı öneriyorum.
Mutlaka şehrinize geliyordur Hande Ünsal. Son dönemin en çok iş yapan isimlerinden çünkü. Gittiği mekanlar günler öncesinden doluyor.
En son Kahramanmaraş'ta açılan Hayal Kahvesi'nde verdiği konserinden paylaşımları gördüm sosyal medyasından. Avaz avaz eşlik edip şarkılar söyleyip dans ediyordu herkes.
Bir şarkıcının bunu başarması her şarkısına kendini dinlemeye gelenlere eşlik ettiriyor olabilmesi büyük başarıdır benim için o da bunu hakkıyla yapıyor.
Sahnede izlediğiniz de bana hak vereceksiniz…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan... 28 Kasım 2021, Pazar Ünlüler, parayı emlaka yatırdı. Sibel Can'ın İstanbul'da 50 dairesi var. Emrah ise 200 tapu sahibi... İki villalı Kıvanç Tatlıtuğ da dükkana yatırım yapıyor. İşte Takvim Gazetesi yazarı Özgür Aras'ın konuya ilişkin kaleme aldığı "Gayrimenkul Zenginleri' başlıklı köşe yazısı...
- Sahnede servet var! 22 Kasım 2021, Pazartesi Sibel Can, İstanbul gece hayatına imzasını attı önceki akşam. Cahide Palazzo'da sahne alan Can'ı ikna etmeleri...
- Geceler canlandı 21 Kasım 2021, Pazar GECE hayatı eski enerjik günlerine geri döndü. Her gün yeni bir sahnenin açıldığı haberini duyuyoruz. Haftanın...
- Yılın şarkısı “Yalan” oldu 14 Kasım 2021, Pazar SON iki yazdır hiç öyle benim şarkım diyebileceğim bir şarkı çıkmamıştı. Eğlendiğim eşlik ettiğim sevdiğim şarkılar...
- Umut Evirgen ile ikinci raund! Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya yeniden mi birlikte? 07 Kasım 2021, Pazar Eski dostlar Çağatay Ulusoy ile Umut Evirgen arasında ikinci raund! Ulusoy’un daha önce Evirgen’in senaryosunu çaldığı iddia edilmişti. Araları bozulan ikiliden Evirgen ise önceki gün Ulusoy’un eski aşkı Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğunu itiraf etti.
- Emlak Bank! Gayrimenkul zengini ünlüler: Sibel Can, Kenan İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Bade İşçil ve Seda Sayan...
- Sahnede servet var!
- Geceler canlandı
- Yılın şarkısı “Yalan” oldu
- Umut Evirgen ile ikinci raund! Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya yeniden mi birlikte?
- İntikam aşkı mı?
- İstanbul geceleri
- Olan çocuğa oldu!
- Sahne adabı
- Ural’ın talihsiz açıklaması