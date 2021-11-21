Haftanın neredeyse her günü canlı müzik performansları var. 90'lı yıllarda İstanbul'da mekanlar ve mekanlarda çıkan sanatçılar arasında rekabet vardı. Ama o yıllarda her mekan doluydu.
Şimdi o yılları anımsıyorum keyifle.
İstanbul'da öyle mekanlar açıldı ki; o açılan mekanlar kendi starlarını yaratmaya başlıyor… En dikkat çeken mekanlar Arnavutköy 37, Boaz, Korto Live, Fine Bomonti, Müdana ve Flu hızlıca aklıma gelenler... Alya, Ozan Ünlü, Anıl Durmuş, Özay Bakır, Cenk Suyubatmaz ve Seda Mete gibi birçok ismi canlı izleyebiliyoruz.
Sanatçılar, müzisyenler sahnede eğlenmek isteyenler mekanlarda stres atıyor.
Bu canlılığı gördükçe çok mutlu oluyorum işi bu sektöre hizmet etmek olan biri olarak. Onca ay evde oturan müzisyenleri sahnede görüp enstrümanlarıyla işlerini yaparken yüzlerindeki gülümseme paha biçilmez.
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İstanbul'da Vadi İstanbul ve Kartal'da Bursa, Adana, Mersin'de olmak üzere müzikseverleri müzik ile doyuran Jolly Joker Bahçeşehir, Gaziantep olmak üzere başka başka şehirlere geliyor. Ama Jolly Joker ekibinin esas öyle bir sürprizi var ki.
Bunca yıllık birikimini öyle bir konumda öyle bir işle taçlandırıyorlarki.
Jolly Joker'den yepyeni bir deneyim Jolly Joker Private… Boğaz'ın ışıltılı eşsiz manzarasıyla, çok sevdiğiniz sanatçıların performansıyla, dünya mutfağından seçkin lezzetlerle mest olacaksınız.
İstanbul CVK Park Bosphorus'un teras katında 3 Aralık'ta kapılarını açacak Jolly Joker Private'ı gittim gördüm ve gerçekten büyülendim.
Jolly Joker Private'ın açılışı olan 3 Aralık Cuma günü Gülşen, 4 Aralık Cumartesi Selami Şahin, 8 Aralık Çarşamba Yaşar, 9 Aralık Perşembe Ayta Sözeri, 10 Aralık Cuma Berkay, 11 Aralık'ta ise Yıldız Tilbe sahne alacak. Simge, Bülent Ersoy, Linet, Merve Özbey, Hakan Altun'un tarihleri de açıklanmış durumda.
Jolly Joker Private'a yer yapmak için hem rezervasyon numaralarından ulaşabiliyorsunuz hem de biletix de satışta tüm açılan tarihler.
İster yemeğe gidin, ister sevdiklerinizle bir iki yudum içmeye o muhteşem Boğaz manzarası ve müzik keyfi İstanbullular'ın son gözdesi olacak demişti dersiniz.
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GEÇ KALDIN KİBARİYE
Kibariye, sonunda patlamış ve hakkındaki iddialarla ilgili "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil.
Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek.
Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" demiş.
Sinirlenmekte çok haklı ama bunlara kendisinin yol açtığının farkında değil!
İtibarı zedeleniyor, halk nezdinde algısı değişiyor. Avukatlar var onları konu açıldığında devreye sokacak, susmayacak sonra da bu kadar sinirlenmeyecek.
Aylar önce hatırlayın bir adam ve bir kadının el ele fotoğrafları çıktı.
"Kibariye'yi eşi Ali Küçükbalçık aldatıyor" diye sayfa sayfa haberler.
Ses çıkarmayabilir umursamayabilir...
Biz durumu o fotoğraf karesindeki kişiler "Onlar değil bizdik" diyene kadar anlamadık. Evet bugüne kadar Kibariye sesiyle geldi bugünlere ama bu kadar gümbürtüye onca yılı harcatmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi yaptığı açıklama zamanında olmalıydı!