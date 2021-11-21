Geceler canlandı

***

***

GEÇ KALDIN KİBARİYE

Kibariye, sonunda patlamış ve hakkındaki iddialarla ilgili "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil.

Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek.

Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" demiş.

Sinirlenmekte çok haklı ama bunlara kendisinin yol açtığının farkında değil!

İtibarı zedeleniyor, halk nezdinde algısı değişiyor. Avukatlar var onları konu açıldığında devreye sokacak, susmayacak sonra da bu kadar sinirlenmeyecek.

Aylar önce hatırlayın bir adam ve bir kadının el ele fotoğrafları çıktı.

"Kibariye'yi eşi Ali Küçükbalçık aldatıyor" diye sayfa sayfa haberler.

Ses çıkarmayabilir umursamayabilir...

Biz durumu o fotoğraf karesindeki kişiler "Onlar değil bizdik" diyene kadar anlamadık. Evet bugüne kadar Kibariye sesiyle geldi bugünlere ama bu kadar gümbürtüye onca yılı harcatmaması gerekiyor diye düşünüyorum.

Şimdi yaptığı açıklama zamanında olmalıydı!