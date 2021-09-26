Yalı satışı hızlandı

Dün çok yakın arkadaşlarım Gülçin Gönül ve Safiye Gönül ile bir araya geldim. İstanbul'da sanat, sosyete ve iş dünyasının en önemli emlak danışmanı kendileri.

İşlerinde çok başarılı iki kardeş ile emlak yatırımını konuşurken dikkatimi çeken bir konu açıldı.

İstanbul ve çevresinde yalıların el değiştirmesi hızlanmış. Bir taraftan gayrimenkul gelirlerinde TL'ye dönme zorunluluğu diğer taraftan lüks konut vergisi yalılarda kiralama ve satın alma taleplerini hızlandırmış. Satışlar Boğaz hattında Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazanmış.

660 yalının bulunduğu İstanbul Boğaziçi bölgesinde halihazırda 60-62 yalının satışı sürüyormuş.

İstanbul'daki yalı dairelerinin satılık fiyatları 3 milyon TL'den, yalıların fiyatları ise Boğaziçi bölgesinde 10 milyon TL'den başlıyormuş.

Yalılara her zaman talep olduğunu belirten Gülçin Gönül, dolar bazında fiyatların düşmesine bağlı olarak son 2 yılda 20'ye yakın yalının satıldığını anlattı. Satışların hemen hepsi yerli alıcılar tarafından yapılmış.

Pandemi öncesi ilanlar ortalama 533 gün yayında kalırken, pandemi başından bu yana ortalama 47 gün yayında kalıyormuş.

Kısaca anlayacağımız İstanbul'da yalı satışları ciddi anlamda hızlanmış.



MERSİN'DE SÜPER TESİS

Diyorum ya ben sevdiği işi yapan sevdiği işten para kazanan biriyim.

Şanslıyım şehir şehir gezip birçok yeni şehir, mekan, tat deneyimliyorum.

Geçen hafta aylar sonra Mersin'e gittim. Uzun zamandır Mersin'de olan etkinlik ve konser merkezi Jolly Joker yerini değiştirmiş. Mersin Marina içinde efsane bir mekan olarak hizmet veriyor. Gerçekten söylüyorum uzun süre sonra ben böyle bir konser alanı gördüm.

Büyülendim.

Yıllar önce Yunanistan'ın başkenti Atina'ya Ahmet San ile gittiğimde bizi götürdüğü konser mekanına hayran kalmıştım.

Atina'daki o mekanı aratmayan Açıkhava Tiyatrosu kıvamında tribünleri olan, o tribünlere yerleşkelerle stantlar koyarak kademeli alan yaratmışlar. Hem çok büyük hem de çok ihtişamlı.

Sahneye çıkan şarkıcılar da eğlenmeye güzel bir konser dinlemeye giden seyirci de keyif alıyor.

Personeli de özenle seçmişler.

Kapıdan salona, salondan mutfağa kadar herkes işinin ehli.

Yürekten tebrik ediyorum…

'BAZI AŞKLAR YENİK BAŞLAR'

Geçen hafta 12'nci kitabım çıktı.

Yine bir aşk romanı yazdım.

Çevremde tanık olduğum, çarpık ilişkilerle süslü bir aşk hikayesinden esinlendim. 'Bazı Aşklar Yenik Başlar' adı. Bu kitabı okuyanlar ne bulacak? Öncelikle okurlar hiçbir şeyin ve kimsenin göründüğü gibi olmadığını anlayacaklar bir kez daha.

Siz ne kadar kendinizden verirseniz verin, kalbinizi adadığınız insan aşkın değerini bilmiyorsa, kafası karışıksa ve hayat yolunda kaybolmuşsa, o ilişkiden mutlu bir final çıkarmanın mümkün olmadığını, o yüzden de sizi üzenlerin değil, değerinizi bilenlerin peşinden gitmeniz, kalbinizde onlara yer açmanız yoksa tadacağınız tek şey hayal kırıklığı ve öfke olacağı kitabın verdiği mesajlar arasında...

Çıktığı iki gün içinde stokları tükendi kitabımın ve yeni baskıları arka arkaya geldi. Kitap baskıya girerken bana da şükretmek düştü bir kez daha… Yolunuz bir kitapçıya düşer de 'Bazı Aşklar Yenik Başlar'ı alır okursanız yorumlarınızı benimle paylaşın olur mu?