Bence güler eğlenirdi Zeki Müren… Magazin tarihinin en iddialı laflarından biridir "Reklamın iyisi kötüsü olmaz". Bu sözün sahibi Zeki Müren. Hakkında çıkan hiçbir olumsuz habere meslek hayatı boyunca Tekzip yayınlamamış birinden bahsediyorum. Nedir Tekzip yayınlatmak? Herhangi bir olayla ilgili aslı olmayan bir durumun duyurulması için yapılan beyanat. Hatta gazetede çıkan olumsuz bir haberi olduğunda dönemin gazete müdürlerine telefon açıp vakit ayırmışsınız, uğraşmışsınız, gazeteniz de yer vermişsiniz reklamımı yapmışsınız diye teşekkür edende kendisi… Bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine, "Neden rahatsız olayım? Taklitler aslını yaşatır." açıklamasını yapanda yine kendisi.
Genellikle kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyen sahnede saz heyetine tek tip kıyafet giydirerek ve T podyum kullanarak çeşitli yenilikler getiren bir adam yaşasaydı bence çağa çoktan ayak uydurmuştu.
Reklam amacına ulaştı kendisini konuşturdu, sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu mu. Ölümünün ardından onca yıl geçen Zeki Müren 'i halen konuşuyorsak yaşayan efsanedir kendisi… Kim düşündüyse, kim akıl ettiyse helal olsun.
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Bu linçi kınıyorum
Berfu Yenenler'i ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ben çok tanımıyorum sadece karşılaştığımı tüm ortamlarda güler yüzüyle ve selamını o kadar içten verir ki. Kim varsa ortak tanıdığımız hepsi de çok sever onu. İyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir dost olduğunu görüyorum. Bir de yardımsever… Hassas olduğu en önemli konu çocuklar.
Ve her erkeğin arkasında bir kadın vardır ya. Eser Yeneler'in arkasındaki kadın gerçek anlamda kendisi.
O orman yangınlarının olduğu dönem canla başla yardım toplayıp tek tek gelen malzemeleri kolilere pay ederken de gördüm gözdüm ben onu.
Geçen hafta Miss Turkey 2021'de birlikte sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyen Berfu Yenenler'e demediklerini bırakmadılar.
Orası bir Show alanı… Onlar evli… Bu linç kültürünü anlamıyorum.
Espri o yapılan. Kocası ile diyalog başkası ile değil. Bu kadar tutucu olamayacağım bir cümleye takılamayacağım. Kalbi temiz , pırıl pırıl bir kadın ve anne'ye bu yapılan cinsiyet ayrımı linç'i kınıyorum.
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Covid Sendromu
Long Covid ya da uzamış Covid Sendromu. Tam bunu yaşıyormuşum aylardır. Daha neler duyacağım neler öğreniyor olacağım merak ediyorum.
Coronavirüs'ün yol açtığı COVID-19 hastalığı her gün başka bir yüzünü göstererek bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık hastalığın sadece bir grip olmadığını, grip gibi gelip geçmediğini bazı hastalarda yakınmaların aylarca devam edebileceğini tecrübe ettim.
COVID-19 teşhisi konulan hastaların %10-%20'sinde belirtilerin bir aydan daha uzun süre devam ettiği gözlenmiş ve bu durum Long covid ya da uzamış covid sendromu olarak adlandırılmıştır.
Mart ayında Covid geçirmiş ve bundan 14 gün önce 2'nci aşısını olmuş biri olarak mide barsak problemi ile doktoruma başvurdum. Yorgun olduğumu depresif olduğumu da anlatınca. Long Covid ya da uzamış Covid Sendromu'nun en sık belirtilerinin yorgunluk, eklem ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide barsak problemleri, baş ağrısı ve beyin sisi olarak adlandırılan kafa karışıklığı, odaklanamama ve düşünceleri kelimelere dökmekte zorlanma olduğunu öğrendim.
Uzun bir tedavi uygulanması gerekiyor.
Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor.
Yoksa daha neler duyup yaşayacağız düşünmek bile istemiyorum.
Allah'ım şifa bekleyen herkese şifa versin...