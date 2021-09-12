Taklitler aslını yaşatır

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Bu linçi kınıyorum

Berfu Yenenler'i ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ben çok tanımıyorum sadece karşılaştığımı tüm ortamlarda güler yüzüyle ve selamını o kadar içten verir ki. Kim varsa ortak tanıdığımız hepsi de çok sever onu. İyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir dost olduğunu görüyorum. Bir de yardımsever… Hassas olduğu en önemli konu çocuklar.

Ve her erkeğin arkasında bir kadın vardır ya. Eser Yeneler'in arkasındaki kadın gerçek anlamda kendisi.

O orman yangınlarının olduğu dönem canla başla yardım toplayıp tek tek gelen malzemeleri kolilere pay ederken de gördüm gözdüm ben onu.

Geçen hafta Miss Turkey 2021'de birlikte sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyen Berfu Yenenler'e demediklerini bırakmadılar.

Orası bir Show alanı… Onlar evli… Bu linç kültürünü anlamıyorum.

Espri o yapılan. Kocası ile diyalog başkası ile değil. Bu kadar tutucu olamayacağım bir cümleye takılamayacağım. Kalbi temiz , pırıl pırıl bir kadın ve anne'ye bu yapılan cinsiyet ayrımı linç'i kınıyorum.

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Covid Sendromu

Long Covid ya da uzamış Covid Sendromu. Tam bunu yaşıyormuşum aylardır. Daha neler duyacağım neler öğreniyor olacağım merak ediyorum.

Coronavirüs'ün yol açtığı COVID-19 hastalığı her gün başka bir yüzünü göstererek bizi şaşırtmaya devam ediyor. Artık hastalığın sadece bir grip olmadığını, grip gibi gelip geçmediğini bazı hastalarda yakınmaların aylarca devam edebileceğini tecrübe ettim.

COVID-19 teşhisi konulan hastaların %10-%20'sinde belirtilerin bir aydan daha uzun süre devam ettiği gözlenmiş ve bu durum Long covid ya da uzamış covid sendromu olarak adlandırılmıştır.

Mart ayında Covid geçirmiş ve bundan 14 gün önce 2'nci aşısını olmuş biri olarak mide barsak problemi ile doktoruma başvurdum. Yorgun olduğumu depresif olduğumu da anlatınca. Long Covid ya da uzamış Covid Sendromu'nun en sık belirtilerinin yorgunluk, eklem ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide barsak problemleri, baş ağrısı ve beyin sisi olarak adlandırılan kafa karışıklığı, odaklanamama ve düşünceleri kelimelere dökmekte zorlanma olduğunu öğrendim.

Uzun bir tedavi uygulanması gerekiyor.

Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor.

Yoksa daha neler duyup yaşayacağız düşünmek bile istemiyorum.

Allah'ım şifa bekleyen herkese şifa versin...