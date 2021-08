Kayahan’ı üzmeyin

Çocuklara söylenen bir tekerleme vardır… Aklıma o geldi yazıyı yazarken. Şöyle uyarladım onu.

"Tel sarar Beste tel sarar tel bulamazsa İpek'e sarar." Usta şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan bahsediyorum.

Aklına estiği bir şeye sinirlendiğinde sürekli babasının eşi İpek Açar'a sarıyor. Konu da hep maddiyat olunca.

Bu bana geçen... Daha başka ne var detay bilmiyorum.

İlk çıktı bankadaki paralara taktı… "Ortak hesaptan parayı çekti" dedi. Arada unutuyor babasının resmi nikahlı eşi Türk Medeni Kanunu'na göre her şey müşterek. Neyin hesabını kime soruyor.

Sonra teliflere sardı. Kayahan'ın şarkılarından gelen teliflere. Öyle bir adamdı ki Kayahan, telif konusunu yalayıp yutmuş ders verecek bir adamdı. Öğrenci olarak eşi İpek Açar'ı yetiştirdi. Nasıl korunması gerektiğini en iyi sanırım bilenlerdendir artık İpek Açar.

Kayahan vefat edince yine yasalara göre varisler paylaşım yapar. Eş durumundan İpek Açar ve kızları Beste ve Aslı Gönül Açar kısaca 3 varis arasında paylaşılır.

Kanunda oranları bilmiyorum ama bu böyledir. Bu hakları koruyan meslek birlikleri olduğu için de her şey yasaldır.

Arada yıllar öncesine Kayahan ile İpek Açar'ın evliliklerine taktı… Son olaraktan 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi Beste Açar. "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanılması dünyada ilk olabilir" diye.

Bu tepkiye neden de Balıkesir Gömeç'teki Kayahan'ın o meşhur evine şimdiki eşi ve eşinin ailesi ile birlikte yazı geçirmeye gitmeleri.

Beste Açar o evin satılmasını istiyormuş duyduğuma göre ve o eve müşteri yolluyormuş. Varislerden 2.'si de sanırım evin anıları var diye satmak istemiyor.

Aklına esince bir şeye sinirlenince yeni nesil basın açıklamasını sosyal medyasından yapıyor... Ve her yapılan şeyden sonra İpek Açar onu affediyor kocasının hatırına.

Bunlar benim hislerim… Benim dışarıdan gören bir göz olarak hissettiklerim.

Kayahan'ın hatırına söylemler bu olmamalı!

Daha neler göreceğiz bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Eğer Kayahan'ı yıllar içinde azıcık tanıdıysam kemiklerini sızlatıyordur bu yaptıkları ile Beste Açar.

YILDIZ ŞAŞIRTTI

"Korumayan bir aşıyı niye olayım. Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dediği bir aşıyı niye vurulayım. 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz.

Ölürsem ölürüm. Kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar. Müjdee, kimse kalmayacak, hiç kimsecik, herkes naşşti." Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı vurulmak istemediğini böyle dile getirdi.

Yıldız Tilbe'nin sözleri, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

Aşı olmama özgürlüğüne saygım sonsuz. Ama siz de benim korunma gerçeğime saygı duyun lütfen!

Şu an için bildiğim aşının koruduğu.

O yüzden kendimi aşısız birinden korumam gerekiyor.

16 ay benim sektörüm evde oturdu.

Evine ekmek götüremeyenleri gördüm.

Hayalleri uğruna ailelerini bırakıp enstrümanlarıyla İstanbul'a gelmiş gençlerin tek tek geri dönüşlerini gördüm ben. Bu illet Covid yüzünden sevdiklerini kaybedenler gördüm ben.

Ne olur cümleleri kurarken dikkat edelim.