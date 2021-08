Köpekle aşk arıyorlar

Yıllardır kedi, köpek besleyen erkek şöyle çekici, hayvan seven erkek böyle sevimli dendi durdu. Kimler sırf kızlara şekil olsun diye kedi, köpek almadı ki.

İşte zamanında kediye köpeğe yatırım yapanlar ekmeğini yedi, primini kastı.

Bir bildikleri varmış hakikaten, çünkü yapılan bir araştırma, hayvan dostu olmanın ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

OkCupid'in Türk kullanıcılar üzerinde yaptığı araştırma, hayvan dostu olmanın ilişkimizde ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı. Diğer arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak kullanıcıların yanıtladıkları sorular ile eşleşmesini sağlayan OkCupid, evcil hayvanlarla ilgili Türk kullanıcıların yanıtladıkları soruları inceledi.

"Evcil hayvanları seviyor musunuz?" sorusuna kullanıcıların yüzde 76'sı "Evet" diyor. Evcil hayvanları seven kadınların oranı yüzde 83, erkeklerin oranıysa yüzde 79. Soruya cevap verenlerin yüzde 80'i de evcil hayvan sevmenin ilişkileri belirlemede etkili olduğunu düşünüyor. Yani evcil hayvan sevmeyen, karşısındakini de sevmiyor!

Bu araştırma sonuçlarını okuduktan sonra dikkatimi bir şey çekti Bodrum ve Çeşme beach'lerinde… Çekici erkek algısının değiştiği bir zamanda yaşıyoruz.

Yumuşak hatlı, bebeksi erkeklerin yerini, güçlü kollara sahip ve sert hatlı erkekler aldı.

Ve bu güçlü kollara sahip ve sert hatlı erkeklerin kucaklarında pomeranian cins köpekler. 7,500 TL ile 45,000 TL aralığında değişen fiyatlarla satılan Rusya'nın Pomeranya bölgesinden yayılan ufak sevimli köpekler.

Dikkat çektikleri yetmiyormuş gibi bir de beach'te after partide kucaklarında pomeranianları. Sıcağı geçtim o yüksek sesli partilerde sadece hava uğruna gerçekten çok yazık.

Hayvan seviyor olabilirler gerçekten ona bağlı da olabilirler ama gerçek hayvan seven biri, o sıcakta ya da o gürültüde onu yanında taşımaz diye düşünüyorum.

Özgüven sorunu vardır mutlaka altında... İletişime o sevimli köpek aracılık etsin istiyor sanırım.

Düşündürücü!

*****

TEKERLEKLİ EV MODASI

Pandemide giderek daha fazla benimsenen minimalist yaşam tarzı, doğanın içinde villa konforu sunan konsept evlere talebi artırdı. Şehirleşme oranında yaşanan artışla 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ının, yani 5 milyar insanın şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Uzmanlar, pandeminin tetiklediği doğayla iç içe yaşam arzusunun, bu eğilimi tersine çevirebileceğine dikkat çekiyor.

Bill Gates'in ormandaki kulübesi ve Elon Musk'ın 35 metrekarelik prefabrik eviyle gündeme gelen doğada küçük metrekarelerde yaşam, kalıcı bir trende dönüşüyor. 5 metreden başlayıp 8 metreye uzanan ölçülerde farklı mimari tasarımları 'Tekerlekli Ev' adı verilen sistem Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı.

En uygun tekerlekli ev fiyatları 160.000 TL ile 250.000 TL arasında iç ve dış kaplama teknik özelliklerine göre değişiyor. Tekerlekli evler altyapı gerektirmediklerinden dolayı inşaat izni de gerektirmiyor, bu nedenle de inşaat izni olmayan arsalar üzerinde yerleştirilebiliyor.

O yüzden de istediğiniz zaman evinizi başka bir yere başka bir şehre dilediğiniz gibi taşıyorsunuz. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli de bu akıma kayıtsız kalmamış. İzmir-Seferihisar'da bir arazi satın alan oyuncu buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış. Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettirip 300 bin lira harcamış.