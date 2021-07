Çakma kıyafetlerle şov

SON 5 yıldır yeni nesil meyhane adıyla başlayan gece mekanları, eğlence anlayışını da müşteri profilini de değiştirdi. Gün geçmiyorki yeni bir mekân açılmasın. Ve bazıları da aynı hızla kapanıyor. Böyle yoğun sirkülasyonun yaşandığı gece hayatından yıllardır popülerliği ve marka değerini korumanın sırrı esasında çok basit ama uygulayan yok artık. İşin kolayına kaçıyorlar ve son hızla batıyorlar.

Her şeyden önce doğru, orijinal, daha önce denenmemiş bir konseptle ortaya çıkmak gerekiyor yaptığın işte.

İkincisi yiyecek içecek sektöründeyseniz mutlaka yaptığınız işi geliştirmek önemli. Ve her şeyden önemlisi başka bir yere benzemeye çalışmamak.

Bir mekânın kalıcı olması için temel taşların çok doğru bir şekilde atılmış olması gerekiyor. Doğru altyapı, doğru öngörü, doğru iş modeli, doğru fizibilite, doğru konsept, doğru yiyecek-içecek anlayışı ve vizyonu, bir de tabii orijinalitesi olmalı. İnsanlara başka yerde bulamayacakları bir şey sunmadığınız sürece rekabet içinde kaybolursunuz.

Ve uzun ömürlü olamazsınız. Çünkü günümüzde insanlar dünyayı geziyor, iyi örnekleri görüyorlar.

İyi bir işletmeci olması gerekiyor.

Günümüz işletmecilerine bakınca istisnalar hariç hepsi gece hayatında gezen gezdiği ortamda insanları tanıyan insanlar. Son bir aydır işlerim nedeni ile Bodrum, Çeşme, Antalya, Marmaris geziyorum.

İnsanlara bakıyorum ne yapıyorlar nasıl eğleniyorlar diye. Mekan işletmecileri de neler yapıyorlar en dikkatimi çeken o.

Müşteri profilinin çoğu dünyaca ünlü markaların çakmalarıyla beach'lere geliyor… Koca koca logolu giyim kuşam. Ayaklarında o dünyaca ünlü markaların terlikleri. Bazıları o markanın o sezon ürünlerini bile takip etmemiş. Ayağında bir terlik o terliğin o rengi ve modeli gerçek markanın üretiminde yok. Sadece başkasının ayağında görmüş logoyu bilmiş almış.

Şortlarda da aynı durum söz konusu öyle desenli bir şort yok markada.

Ama havaları görseniz. Stantlarında şampanyalar. Şampanyayı içmiyorlar birbirlerini yıkıyorlar.

O şampanyayı patlatıyorsun ama baştan aşağı çakma üstün başın.

İşletmecilerde bu profili önemsiyor mekanlarında para kazanmak için ağırlıyor. Bazı sanatçı çıkaran mekanlarda şarkıcının kitlesi olmayan müşteri profili. Fiks menü ile satış yapıp sanatçıyı sahneye çıkarıyorlar ya mekan dolmuyor yada arkası gelmiyor.

Sonra sanatçı dolduramıyor oluyor… Ya da başka bahaneler... Sonuç hüsran.

Bodrum'da ve Çeşme'de açılan mekanlara şimdi bakın yaz sonu da bakın dediğimi anlayacaksınız.

Eğer başarılı bir işletme ekibi olsaydı iş yapma durumu farklı olurdu bir de o işletme ekibi vazgeçilmez olur dönemsel bir mekanda çalışmazdı…

Yeni trend butik otel

Bu yıl butik oteller tercih edildi… Peki neden? Çünkü butik oteller, her misafiriyle aynı derecede ilgilenmeyi, ihtiyaçlarına cevap vermeyi, birebir sohbet etmeyi ve onlara kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirmeyi hedefler. Butik oteller, hizmet kalitesi ve personel samimiyetiyle diğer otellerden kendilerini ayırmayı başarıyorlar.

Bir de Covid 19 nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin de tatil seçimleri ve seçenekleri değişmeye başladı.

Artık daha huzurlu, doğayla iç içe, izole, sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği bölgeler tatil için tercih edilmeye başlandı.

Türkiye, hem deniz hem de doğaseverlere oldukça fazla seçenek sunuyor. 5-6 günlük butik otellerde tatil planlamak mümkün. Üstelik pandemiyle birlikte fiyatlar oldukça artmışken... Butik oteller %35'in üzerinde bu yıl zam yaptı!

2.500 TL den başlayıp 15.000 TL'ye uzanan bir skalası olan butik otellerde Bodrum ve Çeşme'de yer bulmak nerdeyse imkansız.

Durumu olanlar sağlık açısından da bakıp parasına kıyıp tercihlerini butik otellerden kullanıyor anlaşılan.

Belli bir kesimde para var bunu da net görmüş oluyoruz.