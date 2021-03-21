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  • 21 Mart 2021, Pazar

Ünlülerin sırrı: Glutatyon

GLUTATYON, son zamanlarda duyduğum en yaygın kelime… Peki nedir bu glutatyon? Vücudun ürettiği en güçlü antioksidan… Kanserojen ve toksik maddeleri etkisiz hale getirerek vücuttan atarak, bağışıklık sistemini de koruyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi, hastalıkların önlenmesi ve yaşlanma etkilerinden korunmak için vücutta glutatyon seviyesinin etkin düzeyde olması gerekiyor.
Ancak hem yaşlanma hem de sağlıksız beslenme ile yaşam tarzı vücudumuzdaki miktarını azaltıyor.
25 yaşına kadar vücudumuzda glutatyon seviyesi çok yüksek; ancak sonrasında yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Aslışah Alkoçlar, Berrak Tüzünataç, Deniz Akkaya, Çağla Şıkel ve Tülin Şahin glutatyon uygulaması yaptıran aklıma ilk gelen isimler… Jennifer Lopez, Rihanna, Demi Moore ve Beyonce gibi dünya starları da var glutatyon takviyesi alan… Birçok kez bıçak altına yattığı konuşulan ve bakım ürünlerine servet harcayan ünlüler, en son damardan glutatyon alarak gençleşiyor diyebiliriz kısaca. Uygulama ağrısız olarak damar yolu ile yapılıyor. Toplamda 10 ya da 15 dakika gibi kısa sürede gerçekleşiyor. Haftada 1 gün 10 seans yeterli oluyor. Şu an ünlüler ve cemiyet hayatının isimleri arasında herkesin yaptırdığı tek uygulama bu...
Ben son 1 yıldır bu uygulamayı Cansen Yeni Kut'a yaptırıyorum.
Gerçekten yüzümde ve vücudumdaki gençleşmeyi, kırışıklık azalmasını görebiliyorum. Tabii sadece glutatyon almıyorum ben; yüksek doz C vitamini de alıyorum her seans sonrası serum olarak. Bunu yaparken bir taşla iki kuş vurma değimi vardır ya benimkisi o oluyor. Hem yer çekimi ile mücadele ediyorum dediğim gibi hem de vücudumun ihtiyacı olan üretemediği en önemli şeyi takviye ederek birçok sağlık sorununun önüne de geçmiş oluyorum…



Şu sıralar magazin ve sosyete dünyasında glutatyon takviyesi almayan neredeyse yok… Tülin Şahin'den Jennifer Lopez'e kadar birçok ünlü kadın, bu sayede hem genç hem de sağlıklı kalıyor

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