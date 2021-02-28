Simavi aşkının ilanı!

'Nükhet Duru' adına bir belgesel yapıldığını ve bu belgeselde 2018 yılında Türkiye'nin ilk punk filmlerinden biri olarak görülen, başrollerini Burak Deniz ve Büşra Develi'nin paylaştığı gençlik dram filmi 'Arada' ile uluslararası bilinirliğe ulaşan Cinedays Üsküp Film Festival'nde Genç Sinema Ödülü, Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Özel Ödül, Roma Bağımsız Film Festivali'nde En İyi Film Adayı RIFF Jüri Ödülü gibi ödülleri alan yönetmen Mi Tunç'un imzası olduğunu duyunca sabırsızlıkla yayın tarihini bekledim.

Yayınlanır yayınlanmaz ekranın karşısına geçtim… Benim beklentim dünden bugüne Nükhet Duru belgeseliydi.

Geçmişinden görüntüler, yol aldığı müzisyenlerle dolu dolu bir içerik. Eski görüntüler yok… "İstanbul belgeseli mi, Nükhet Duru belgeseli mi?" Anlamadım. Program formatı gibi olmuş. Belki onlar anlattılar da biz anlayamadık. Nükhet Duru belgeseli deyince başka beklentiye giriyor insan. Etrafımda çoğu arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Geçmişi olmayan bir Nükhet Duru olabilir mi?

Bugüne kadar katıldığı tüm programlarında verdiği röportajlarda konuştu eskiye dair.

Magazinsel malzemeler de verdi. Bugüne kadar belki duymadığımız Erol Simavi ilişkisini anlattı. Yıllar önce bu aşkı yazan usta gazeteci Hıncal Uluç'a da kırgın olduğunu söyledi. Bunlar belgeselde olsaydı daha başka olurdu… Bugüne kadar hayranlarına hiç bilgi vermediği ilişkisi hakkında;

1982 yılında ilişkisi ilk başladığında subliminal mesajı albüm kapağıyla vermiş… Parmağında tek taşı ile verdiği fotoğrafı ve "Aşıksam Ne Fark Eder?" adlı albümün isim yazısında 'NE' kalp içinde yani 'Nükhet Erol' ile aşkı aslında gizli gizli ilan etmiş…