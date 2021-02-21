Engincan’a emanet

SİBEL Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Amerika'da ekonomi üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye döndü… Genç adam, internet üzerinden uluslararası satış yapacak olan bir tekstil markası kurdu.

Bunun yanı sıra annesinin tüm işleri ile de yakından ilgilenmeye başlamış Engincan Ural. Fotoğraf çekimlerinden, repertuvar seçimine, televizyon anlaşmalarına kadar tüm projelerinde söz sahibiymiş. Ben de yakın zamanda Sibel Can'daki bu değişimin nedenini merak ediyordum. En son albümündeki stratejisi de bana farklı gelmişti. Ardı ardına klipler, dijitalde görünürlük, röportajlar… Farklı, genç, yeni nesil bir gözün el değdiği belliydi. Değişim ve yeni nesile ayak uydurmak gerek. Sibel Can şanslı, çünkü en yakınında oğlu var.

MİRAS KAVGASI BAŞLADI

HUYSUZ Virjin karakteriyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Seyfi Dursunoğlu'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı yaklaşık 15 milyon TL'lik mirasıyla ilgili iki yeğeni mahkemeye başvurdu. Şahitler 31 Mart'ta dinlenecek… Tüm röportajlarında her şeyini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakacağını söyleyen usta sanatçı; Üsküdar'daki evi ve bankalardaki parasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, kullandığı arabasını yardımcısı Ümit Yazıcı'ya, özel eşyalarını ise yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bırakmıştı. Ablasının ve ağabeyinin çocukları olan iki yeğeni, vasiyetnameye itiraz etti. Paranın peşindeler anladığım kadarıyla. Bunun başka bir izahı var mı? İki yeğenin 'vasiyetnamenin hukuka uygun hazırlanmadığını' iddia ettiği davada Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan, şahit olarak dinlenecek. Bizim adımıza da konuşacaklar onlar bence… Türkiye adına şahitlik yapacaklar…