Akm heyecanı!

Devlet Opera ve Balesi'nin en önemli prodüksiyonlarından biri olan ve çok ses getiren Troya Operası ile 12 yıl ara verdiği sahnelere geri dönen Tan Sağtürk, bence gelmiş geçmiş en iyi baletler arasında. Yaşına göre bence en iyisi şu an.

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde koreograf olarak göreve başlamış yeni eserler üretimine katkı sağlıyor.

Yani dışarıdan verdiği desteği artık devlet sanatçısı olarak yapıyor görevini.

Yeni duyduğum bilgi de yeniden inşa edilen ve inşaatı bitmek üzere olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi yani kısaca AKM'nin üst düzey yöneticiliğine getirilmiş. Şimdiden AKM için repertuvar hazırlığına başlamış bile Tan Sağtürk.

İlk projelerinden biri Kuğu Gölü Balesi olduğu duyumlarım arasında.

Bizleri güzel operalar, baleler bekliyor… 2021'de İstanbul sanata doyacak bence. Bütün sanatseverler orada buluşacak. Ve yeniden cazibe merkezi olacak Taksim. Sabırsızlıkla bekliyorum AKM'nin açılışını.

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GÜZELDİR

"Kıyafet yardımı, kıyafet bağışı yapmak istiyorum ama kıyafet bağışı nereye yapılır?", "Kıyafet bağışı yapılacak kurumlar hangileri?", "Eski kıyafetlerimi nereye verebilirim" diye çok soru alıyorum ben.

Ben de, 2021 yılına girerken kıyafetlerimi azaltmak gibi bir hedef koymuştum ama bir kısmını ayırmama rağmen bir türlü elimden çıkarmayı başaramadım. Geçenlerde en yakın arkadaşımın da desteğiyle tembelliği bırakıp evdeki yazlık ve kışlık kıyafetleri paketledik ve daha fazla düşünmekle vakit kaybetmeyip yol aldım. Tek tek araştırdım nereye yollayabilirim diye.

Ve H&M'in başlattığı kampanyaya verdim tüm kıyafetlerimi. H&M tüketim ekonomisinden paylaşım ekonomisine katkı sağlayacak şahane bir proje başlatmış. Sürekli bir tüketim halindeyiz.

Evimizde 1 adet mum varken biz 5 tane daha alıyoruz. Bize gerekli 3 ayakkabıyken biz 50 tane alıyoruz.

İçimizdeki duygusal boşluğu satın alarak dolduruyoruz. Bize alttan alta bu empoze edildi bence markalar tarafından.

Şimdi bu duygunun değişim zamanı geldi. Pandemi dönemi herkes bir şeylerin farkına vardı, buna ihtiyacımızın olmadığını öğrendik.

Sağlığa, mutluluğa, paylaşmaya daha çok ihtiyacımız olduğunu evrene, doğaya saygılı olmak gerektiğini öğrendik istemeden… Dolabı açtığımızda 50 parça kıyafetin olmasının yeterli olacağını, fazla olanı ihtiyacı olanla paylaşmanın daha mutluluk verdiğini deneyimlemek çok keyifli.

H&M mağazalarından her hangi birine kullanmadığınız kıyafetleri götürüp bırakabiliyorsunuz. Sonra onlar da elden geçirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu arada araştırmalarımda sadece H&M'e değil bildiğim ve tavsiye edebileceğim başka yerler de buldum onları da paylaşıyorum sizlerle.

Mahkumder, 'Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu' olarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ileten bir dernek. Öğrendiğim kadarıyla ülkemizde 360 adet cezaevi ve bu cezaevlerinde 4 bin civarında koğuş ve binlerce mahkum bulunuyor. Elbette mahkumların hepsinin durumu iyi değil. Mahkumder de bu kişileri maddi ve manevi yönden destekliyor. Aşhane… Keza Aşhane'nin de Suriyeli ve sokakta kalanlara zaman zaman yardım topladığını biliyorum.

Oraya göndermeyi düşünürseniz;

Aşhane'nin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından iletişime geçebilirsiniz. LÖSEV'in de kıyafet bağışı yapılabilecek kurumlar arasında olduğunu öğrendim ama tahmin edeceğiniz üzere itinalı bir destek beklentiler var.