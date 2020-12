Gözler burada olacak

İstanbul nihayet dünya çapında bir canlı müzik mekanına kavuşuyor; The Gazzino... 3500 metrekare alanda 700 kişi oturmalı ve 100 kişi bar olarak tasarlanan projenin başında Ergun Yıldız var. Ergun Yıldız hayal ettiği ve bunca yıl eğlence sektöründe tecrübe ettiklerini hayata geçiriyor bence. 20 yldır tanıyorum kendisini ve inanmadığı hiçbir işe imzasını atmadı. O yüzden de başarısı hep konuşuldu.

The Gazzino'nun mimarı ise dünyanın dört bir tarafında imzası olan Eren Yorulmazer. Hayal ettiklerini uygulamak için hiçbir masraftan kaçmamışlar. Birbirini yakın tanıyan iki insan olması ve birbirlerine teslim olmaları sonucunda bizlere şahane bir mekan kazandıracaklar. Yerli ve yabancı birçok ismin sahneye çıkması planlanan Ataşehir'deki The Gazzino'nun inşaatı devam ederken açılış tarihi için pandemi koşullarının düzelmesi bekleniyor.

Açılış için kulağıma gelen ilk isim Ajda Pekkan.

Merakla The Gazzino'da eğleneceğimiz günlerin gelmesini bekliyorum… Ve o gün geldiğinde The Gazzino adı duyulmaya başladığında aklınıza ben geleyim…

*****

AMAN DİKKAT

Son günlerde gözlemliyorum herkes ufak ufak kaşınıyor. İlk bana öyle geliyor diye düşündüm. Esneyen bir insanı gördüğünüzde istemsizce esnersiniz ya kaşınan birilerini görünce de siz de kaşınırsınız. Sanırım öyle bir durum diye sürekli kafamda düşünceler uçuşurken sosyal medyada okuduklarım şaşırttı beni.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da uyuz salgınıyla karşı karşıya olduğumuz yazıyor her yerde. Hiç ilgimi çekmemiş bunca zaman. Uyuz vakalarıyla ilgili çok sayıda şikâyetin olduğunu yazıyor her yerde. Ve "uyuz vakalarında artış" uyarısı yapılıyor.

Uyuz böceği, cep telefonunda bile 8 güne kadar canlı kalabiliyor ve bu sebeple hastaların en az 8 gün cep telefonlarını kullanmaması gerektiğini okuyunca gerçekten tedirgin oldum.

Cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun süre kullanıcının elinde tuttuğu tüm teknolojik aletlerden uyuzun bulaşabileceği bilgisini veren hekimler, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir.

Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir" diyor Bu illet hayatımıza koronovirüs salgınından çok kısa süre önce girmiş.

Şiddetli kaşıntınız varsa dikkat edin lütfen hemen bir doktora danışın lütfen.

*****

KAÇIRMAYIN

Yeni çağın gençlik ve müzik kanalı MilyonTV!... Milyon Tv, en iyi festivalleri, en güzel müzik kliplerini izleyebileceğiniz, müzik dünyası hakkındaki en güncel haberlere ulaşabileceğiniz, canlı performans programlarında sevdiğiniz sanatçıları izleyebileceğiniz Türkiye'nin yeni gençlik kanalı.

Ben, gazeteci Sibel Arna ve televizyoncu Can Bozoklar her hafta Pazartesi geceleri saat 20:15'te Milyon TV'de "3'ü Her Yerde" diye bir programa başlıyorz.

Türkiye'de popüler kültüre ait her alanda gözü kulağı olan bu üçlü evinize konuk olacak haftalık konularıyla.

Gözünüz bende ve bizde olursa sevinirim…