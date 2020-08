Herkese iyi bayramlar

Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Uzaktan sosyal mesafeyle büyüklerim ellerinden küçüklerim de gözlerinden öptüğünü kabul etsin lütfen.

*****

MEKANLAR ŞAŞIRDI

HENÜZ Coronavirüs nedeniyle turizm hareketi tam olarak istenilen seviyeye gelmese de özellikle bayram itibariyle iç turizm hareketliliği arttı.

Bayram ile beraber tatil yörelerinde bir canlılık başladı. Yeni mekanlar açıldı. Doluluk oranları da geçtiğimiz günlere nazaran daha da iyi. Patronlara üzülüyordum ama Allah biliyor ya daha çok garsona, komiye daha çok üzülüyordum. Tüm kış yaz sezonunun hayalini kur o 3 aylık yaz sezonu 1 aya insin. Ne kazandın yanına kar.

Her ne kadar Coronavirüs'ün sayısı düşük olsa da her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren lüks plajlar ve otellerdeki yüksek fiyatlar, yeniden gündem olmaya başladı. Bodrum'da da birçok mekan açıldı. Yakın çevremden gittikleri mekanları referanslarını alıyorum.

Plajında 1.5 porsiyon döner için yaklaşık 350 TL, bir fincan Türk kahvesi için de yaklaşık 50 TL ücret alındığını duydum.

Bazı mekanlarda girişte herhangi bir ücret alınmazken, orada denize girmek isteyenlerin günlük kişi başı 550 TL'lik harcama yapması gerekiyor. Bazı mekanlarda ise ödemeniz gereken kişi başı ücret 400 TL. Bu fiyata şezlong, şemsiye ve havlu dahil. Başka bir mekanda mekana giriş için istenilen ücret kişi başı 200 TL. Giriş ücretine havlu, şezlong ve şemsiye yine dahil.

Herhangi bir harcama limitinin olmadığı plajda ana yemekler için kişi başı ortalama 70-120 TL pizza fiyatları ise 65 ile 90 TL arasında değişiyormuş. Bir günlük plaj kullanımı bir öğlen yemeği için ödenmesi gereken ücret bir kişi için 350 TL'yi aşmaktaymış.

Fiyatlar böyle olunca herkes evinde yemeye içmeye özen gösteriyor.

İnsanlar ya evlerinin plajında ya da havuz kenarlarında. Akşamları da yine ev gezmeleri başladı. Herkes birbirini eve davet ediyor şu sıralar. Soruyorum neredesiniz akşam diye. Bu davet etti onlara eve yemeğe gidiyoruz cevabını alıyorum çoğunlukla. Ve düşünürseniz bu cevabı verenler benim yakın çevrem ve gelir düzeyi yüksek insanlar. Onlar bile dikkat ediyor ve evi tercih ediyorsa mekanların fiyat uygulamalarında gerçekten bir sıkıntı var.

*****

BODRUM'UN MÜCVER'İ

Bodrum Yalıkavak'ta yeni bir mekan açıldı. Daha doğrusu herkesin Hadise'nin ablasının açtığı beach La Plaj olarak bildiği mekan yenilendi konsept değiştirdi. Bu yazında en iyi iş yapan mekanlarından şu an. Beach'in ismi Mamba oldu. Manba'nın iç kısmına da İstanbul'da efsaneler yaratan ekip Özgür Akman'ın işletmeciliğinde Mücver diye şahane yemekli canlı müzikli bir yer yaptılar. Bayram boyunca Gonca Vuslateri, Melek Mosso, Cem Adrian'ı sahneye çıkarıyorlar. İlk gece Gonca Vuslateri sahneye çıktı. Sanatın her dalında başarılı olduğunu o gece bir kez daha kanıtladı kendisi. Sahnede show yaptı kelimenin tam anlamıyla.

Seçtiği şarkılar yaptığı espriler kıyafeti ile gelenlerden tam not aldı derler ya gerçekten tam not aldı Gonca Vuslateri.

Mekan doluydu ama ilerleyen saatlerde mekanda neredeyse yer kalmadı. Sosyal medyada gelen müşterilerin paylaşımları daha çok müşterinin gelmesine neden oldu. Tam 2 saat sahnede kaldı.

Ünlü isimler de Gonca Vuslateri'ni yalnız bırakmamıştı o gece Mücver sahnesinde.

Gülşah Saraçoğlu, Cenk Eren, Erkan Can, Güven Kıraç, Metin Uca, Olgun Şimşek, Gülşah & Ender Alkoçlar hatırladığım isimler arasında.

Her biri sahneye çıktı şarkılar söyledi Gonca ile. Gelen müşteriler böyle bir eğlence ile karşılaşınca Mücver ekibinden tekrar Gonca Vuslateri'ni sahne de görmek istediklerini iletmişler.

Ve yoğun istek üzerine tekrar sahneye çıkacak kendisi Mücver'de.

Ve bu yıl sahnelerde emin daha çok göreceğiz kendisini. Bu arada Mücver de eğlenmek yemek, içki ve sevdiğin şarkıcıyı dinlemek dahil 500 TL.