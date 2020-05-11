Müzik dinle destek ol
Ve 50 günden fazladır hiçbiri iş yapamıyor. Aile geçindiren, çocuk okutan var aralarında; düşünsenize iş yok ve eve para girişi de yok… Ünlü müzik platformu Spotify mobil uygulamasını kullananlar, artık zor durumdaki müzik piyasasına destek olma şansı bulacaklar.
Spotify, fon toplama butonunu yayına alarak müzik severlerin müzisyenlere bağış yapmasını sağlayacak. Ancak müzik severlerin yaptıkları bağışlar, belli bir müzisyene değil; ihtiyaç halindeki müzisyenler için oluşturulan fona yapılacak.
Bu fonda 1 milyon dolara kadar nakit toplanacak ve 10 bin müzisyen fondan faydalanacak.
Bu da her müzisyen için 100 dolarlık ekstra bir destek anlamına geliyor.
Diğer bir deyişle; Spotify ile çalışan müzisyenlerden 10 bini Covid-19 krizi sırasında 100 dolarlık gelir desteği alacak. Ancak şimdilik 10 bin müzisyeni desteklemek için planlanan kampanya, bağışların miktarının artması halinde daha fazla müzisyene de ulaşabilecek. Spotify, iyimser tahminde 10 milyon dolarlık bağış bekliyor ve bu da 100 bin müzisyen için destek anlamına geliyor. 100 dolarlık destek ilk aşamada küçük gibi görünse de Spotify'de şarkılarını yayınlayan pek çok müzisyen 100 doların çok değerli olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu girişim beni çok mutlu etti… Müzisyenler üzerinden kazancı olan bir platformun sosyal sorumluluk projesi de bu olmalıydı….
*****
ONLINE FESTIVAL
Coronavirüs, konserleri de etkiledi dedik. Ve yeni bir çağ başlıyor her sektör için. Eğlence sektöründe sanatçılar için de bambaşka iş imkanları başladı… Mayıs ayı, her yıl üniversitelerin festival ayıdır. Çoğu üniversite, festivaller yapar ve birbirinden ünlü şarkıcıları üniversitelerinde sahneye çıkarır.
Bu yıl yaşanan Coronavirüs salgını yüzünden eğitime de ara verilip online eğitime geçilince de festivaller de online olacak. Türkiye'nin ilk online festivali KampüsFest'te Simge ve Oğuzhan Koç sahnede! Oğuzhan Koç, 11 Mayıs'ta; Simge ise 12 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi'nin düzenlediği KampüsFest Online kapsamında şarkılarını söyleyecek.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, KampüsFest ile ilgili yaptığı açıklamada "Öğrencilerimle birlikte çalışıyoruz, çalışmalarımızın sonucunda da enlerin ve ilklerin üniversitesi olarak işaret edilmek bize gurur veriyor. Öğrencilerimiz bu süreçte derslerini, sınavlarını ve dostluklarını online ortamda yürütüyor. Biz de her yıl bu zamanlar final öncesi öğrencilerimizin stres atabilmesi için kendilerine bir festival sunuyorduk. Şimdi şartlar gereği öğrencilerim ekran başında, ailelerinin yanında streslerini atacak. Bu festival aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nin topluma vereceği bir 'evde kal' mesajı olacak" diyor…
*****
BİR GONCA ŞARKI
Bu hafta hep müzik yazdık. Bir de yeni bir şarkıdan bahsedeyim size… Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait ilk single çalışması "Hep bi' şey eksik" ile müzik severler ile buluştu. Sezen Aksu tarafından hediye edilen ve Redd Grubu'nun kurucusu ve solisti Doğan Duru'nun düzenlemesini yaptığı "Hep bi' şey eksik" şarkısı ile yeni bir hikaye anlatıyor.
2014 yılında Model Grubu ile "Kehanet" şarkısında düet yapan Gonca Vuslateri, 2017 yılında Tuna Kiremitçi ile "Sana Dair" şarkısında düet yapmış ve müzik otoriterlerinden güzel tepkiler almıştı. Gördüğüm kadarı ile Gonca Vuslateri, daha önceki deneyimlerinde aldığı güzel yorumların daha fazlasını şimdi de "Hep bi' şey eksik" ile alıyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dansıyla moral oldu 03 Mayıs 2020, Pazar FIRAT Çelik; Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü ülkeye döndü, Paris'e yerleşti. Tam 4 yıl...
- Ramazan hoşgeldi… 26 Nisan 2020, Pazar HERKESİN mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin…...
- Pars melek oldu… 19 Nisan 2020, Pazar SANIRIM 3 saattir bilgisayarın başındayım sadece ekrana bakıyorum… Aralarda gözümden yaşlar akıyor. Her...
- Evinden festivale katıl! 18 Nisan 2020, Cumartesi Coronavirüs'ün yaşattığı etkiden dolayı sanatçıların çoğu sosyal mesafeyi desteklemek adına kendi evlerinden canlı...
- Müzisyenlere umut hareketi 07 Nisan 2020, Salı Ünlü müzik adamı Turhan Yükseler öncülüğünde müzik ve sahne emekçileri bir araya geliyor. Müzik ve sahne emekçilerini...