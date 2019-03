Sandık başına

Tüm Türkiye'nin kitlendiği yerel seçimler bugün yapılıyor. Lütfen oyunuzu kullanın. Şehrinize ve semtinize yararlı olacağını düşündüğünüz kişiye oy vermek için mutlaka sandığa gidin. Demokratik bir seçim olması için lütfen oyunuzu kullanın.31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, kentlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

*****

GENÇLİK İKSİRİ

Ünlü simalar, gençliklerini muhafaza etmek için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvuruyor. Bu yöntem;

Almanya, ABD ve İngiltere'de de ünlülerin uyguladığı ve birçok hastalığı önleyen ozon terapi...

Son yılların çok rağbet gören alternatif tıp uygulamalarının başında gelen ozon terapi ya da Almanların deyimiyle 'kan yıkama' yöntemine başvuran çok sayıda ünlü var. Kanını yıkatarak gençleşenler arasında Hollywood starlarından Prens Charles'a, futbolculardan siyasetçilere pek çok ünlü mevcut. Ozon terapi, Türkiye'de de son günlerin en gözde yöntemi. Ülkemizde Gülben Ergen, Deniz Akkaya, Cem Yılmaz, Mesut Yılmaz, Gani Müjde gibi birçok ünlü de bu tedaviye başlamış. Ozon tedavisi stres, kanser ve yaşlılık gibi pek çok derde çare olarak gösteriliyor.

Ozon terapi, kanı oksijene doyurarak, dokulardaki oksijenasyonu artırıyor. Ozon oksijenin yüksek enerjili hali. Genel olarak kanın ozonlanması yoluyla yapılıyor. Ya kişinin kanı ozonlanarak kendisine geri veriliyor ya da ozon, solunum sistemi dışındaki dokulara çeşitli yöntemlerle temas ettiriliyor. Ozon, kana geçtikten çok kısa süre sonra da yüksek enerjili oksijen halinde etkisini göstermeye başlayarak hücrelerin içine giriyor. Ben de dört kez bu tedaviyi yaptırdım. Bana bu uygulamayı her hastalık için bitkisel içerikli tavsiyeler veren Prof.

Dr. Canfeza Sezgin'in kliniğinde Banu Almalı uyguluyor. Sevgili Banu Almalı'ya göre ozon tedavisine 30 ile 35 yaşından sonra başlanılmalı. Bu arada ozonu en çok erkekler, yaşlanmanın etkilerini azaltmak için kullanıyor.

*****

UCUZA TATİL

Ukrayna'nın Lviv şehri, neredeyse tüm arkadaşlarımın görülmesi gereken şehirler listesinin başında geliyor. Geçtiğimiz ay yakın arkadaşım Seda Altuner "Kalk, üç günlüğüne Lviv'e gidelim" dedi; ama işlerden dolayı gidememiştim. Seda gitti, gördü ve gezdiği her yeri benim için not aldı. Ben de onun notlarıyla geçen hafta üç günlüğüne Lviv'e gittim. Türkiye'ye yakın, vizesiz, uygun uçak biletlerinin olduğu, günlük harcamaların da çok uygun fiyata olduğu Lviv şehri euro'nun da yükselmesinin ardından 2019'un en popüler yurt dışı lokasyonlarından biri olacak gibi görünüyor. Şehir merkezindeki gezilecek ve görülecek yerlerin birçoğunun neredeyse yürüme mesafesinde olması da şahane... Lviv'deki birçok müzeye 1 dolar karşılığında giriş yapılabiliyor. Rynok Meydanı'nda bir kahve içtiğinizde ödeyeceğiniz miktar yine 1 dolar civarında... Lviv, çok ucuz bir şehir. 10 dolar karşılığında gece kulüplerinde eğlenebilir, şehrin güzel restoranlarından sınırsız et menüsü alarak ziyafet çekebilirsiniz. Benim gittiğim günlerde her mekanda sadece Türkler vardı. Hiç yabancılık çekmedim desem, yalan olmaz. Eğer bir yurt dışı planı yapıyor ve vize sorunu yaşadığınız için gerçekleştiremiyorsanız Ukrayna'nın Lviv şehrini tavsiye ederim.

*****

HASRET BİTİYOR

Türk Pop Müziği'nin güçlü temsilcisi İzel, uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı Arpej Yapım etiketiyle yayınlanacak 'Kendiliğinden Olmalı' albümünün ilk şarkısını hayranlarıyla buluşturturdu. Yepyeni bir sound'la dinleyici karşısına çıkan İzel'in albümünde 7 yıl sonra dinleyiciyle buluşturacağı birbirinden özel 12 şarkı yer alıyor.

Albümün sürprizleri ise Sezen Aksu ve Ercan Saatçi buluşmasının yanı sıra söz, müzik ve düzenlemesi Çelik Erişçi'ye ait olan 'Bırak' isimli şarkı… 'Bırak' ile efsanevi İzel-Çelik-Ercan üçlüsü yıllar sonra 'Kendiliğinden Olmalı' albümünde bir araya gelmiş oldu. En çok merak ettiğim şarkılar ise Sinan Akçıl'ın İzel'e verdiği şarkılar. Sinan, yine eminim İzel'e en özel şarkılarını vermiştir. Dinlenmesi, tıklanması ve alkışı bol olsun…