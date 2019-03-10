Her şey aşktan
Ve gümbürtü o zaman kopmaya başladı.
Herkes ayağa kalktı. Ama kimse neyin ne olduğunu bir türlü anlamamış olacak ki Ahmet Kural'ın üzerine gidenler ve Sıla'yı haksız bulanlar olmuş.
İkili, bu hafta hakim karşısına çıktı.
İfadeleri alınan taraflardan Sıla, kavganın çıkma nedeni olarak yakın çevrelerinin fısıldadığı kilit adam olan Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu ve 1 saat şiddet gördüğünü söylemiş.
Ahmet Kural ise savunmasında "3. şahısla ilgili tartışma çıktı, o sözleri söylemedim ve kesinlikle vurmadım" demiş.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya hazır bulunmuş.
Mahkeme sonrası ifadelerden sonra yapılan yorumları okudum. İş gerçekten Arap saçına dönmüş.
Sıla'nın daha önce verdiği ifadeyle çelişkili ifade verdiğini yazanlar çoğunlukta.
Bunların hepsi bana göre aşk için yapılan hareketler. Bir fotoğraf karesindeki bakışla bana aşkın olduğuna inandıran çiftin, bu duruma düşmesine gerçekten çok üzülüyorum.
Bakalım mahkemede sonuç ne çıkacak? Kazanan ya da kaybeden olacak mı? Evet, bir taraf mahkemeyi kazanacak. Bence her ikisi de çok şey kaybedecek; ama bunu çok sonra anlayacaklar…
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ALKIŞINIZ BOL OLSUN
Ailemle yıllarca yaz-kış Bodrum'da yaşadım ve çocukluğumun Bodrum'unda kış ayları şimdiki kadar eğlenceli ve bol aktiviteli değildi. Hatta yazlık sinema dışında sinemamız yoktu.
Yazı beklerdik. Şimdi kışın Bodrum'da yaşayanlar çok şanslı.
Mesela Artçı Sanat Stüdyosu, Hans Christian Andersen'in dünyaca ünlü masalı 'Kral Çıplak'ı, Bodrumlu çocuklarla buluşturuyor.
Ünsal Sicilli'nin uyarladığı ve Gülbin Yeşil'in yönettiği oyun, bugün saat 13.00'da ve 15.00'da Herodot Kültür Merkezi'nde oynanacak.
Oyunda, İlksen Ege Çetmiloğlu, Mine Enkar, Emir Mert Fidanlık, Bulut Mesci, Nihal Özdağ ve Volkan Yıldırım rol alıyor.
İlk oyun Bodrum'da; sonra şehir şehir gezecekler. Çok çalıştılar, çok emek harcadılar. Tiyatronun bir oyuncun hayatında ayrı bir zevk ve istek olduğunu onları görünce bir kez daha anladım.
Her bir oyuncusu ayrı bir yetenek olan 'Kral Çıplak'ın alkışı da seyircisi de bol olsun…
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EĞLENCENİN SİMGESİ
İstanbul gece hayatında son 10 yılda o kadar çok şey değişti ki... İstanbul'da haftanın yedi gecesi canlı müzik yapan mekanlar ve orada sahne alan birbirinden ünlü isimler vardı. Bu, gün geçtikçe azalmaya başladı. Birçok mekan kapandı. Ünlü isimler de neredeyse İstanbul'da sahne almamaya başladı.
Eskilerden sadece bir ya da iki mekan Cuma ve Cumartesi geceleri iş yaparken yeni bir akım başladı. Ufak ama eğlenceli mekanlar açıldı. 150-200 kişilik mekanlarda güzel işler yapılıyor ve güzel isimler sahneye çıkıyor. Bazı yerler sahneye çıkardıkları şarkıcıları kendi yaratıyor.
İstanbul gece hayatına yön veren Cihangir'deki Hazine'de son üç haftadır Pazar geceleri bir hareket başladı. 'Mış Mış', 'Üzülmedin mi?', 'Prens&Prenses', 'Yankı', 'Ben Bazen' ve 'Öpücem' gibi şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, her hafta Pazar geceleri Hazine'de sahne alıyor.
Cuma ve Cumartesi'nin kalabalıklığından sıkılanlar, Pazar gününü tercih ediyor. Simge, şahane repertuvarıyla İstanbul'da Pazar gecelerini ele geçirip Pazar gecesi akımının öncüsü olmuş.
Müzisyen, şarkıcı, oyuncu ve sosyeteden kimi arasanız Pazar geceleri Simge ile Cihangir Hazine'de eğlenirken görebilirsiniz.
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