GEÇEN hafta köşemde Milas- Bodrum Havalimanı civarındaki kötü koku hakkında bir yazı yazmıştım.
Bunun üzerine AK Parti Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın danışmanları sevgili Mutlu Hazer'den bir e-mail aldım.
Sayın milletvekillerimiz, konuyu Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye aktarmış. Başlatılan incelemede sorunun havalimanına yakın bir balık yemi üretim tesisinden kaynaklandığı anlaşılmış. Söz konusu Gümüşdoğa Su Ürünleri AŞ. firmasına cezai işlem yapıldığına dair bana bilgi verildi. İki milletvekilimiz, kötü kokunun uluslararası Milas-Bodrum Havalimanı'na yakışmadığına dair hemfikir. AK Parti Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu haftaki yazımı Bodrum'da yazıyorum ve o kötü kokunun bittiğine şahit olmaktan da çok mutluyum.
KADINA ŞİDDETE HAYIR
HER gün yeni bir şiddet olayı duyar olduk. Bazıları ses çıkarıyor bazıları susmak zorunda kalıyor. Bu defa şiddete uğradığını söyleyen biri çıktı ve sesi çığlığa dönüştü. Ahmet Kural, bu kez sert kayaya çarptı... Başrolünde Kural'ın yer aldığı şiddet olaylarındaki kadınların sesi daha önce çok yankı uyandırmamıştı. Ancak Sıla, şimdi onların da içinde kalan acının hesabını soracak.
Sıla, ağzından çıkan cümlelerle hep büyük kitlelere ulaştı. Şimdi hayatına başka bir misyon daha ekledi.
Neler yaşandı, kim haklı, kim haksız bilmiyorum. Gerçekler, yargı önünde tek tek çıkacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim: Bir kadına el kalkıyorsa o el kırılsın!
Ahmet Kural için de üzgünüm… Ahmet Kural'ın Sıla'ya olan bakışının artık gözümüzde hiçbir yeri yok...
#kadınaşiddetehayır
EFSANE BİR FİLM
ÜNLÜLERİN hayatları zannettiğiniz gibi günlük güneşlik değil. O hayatlar hakkında yorum yaparken bir daha düşünün.
Hatta bu dediğimi tecrübe etmek için Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm'ü sinemada izleyin. Ben filmi salya sümük izledim.
Unutulmaz sanatçının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.
Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor.
Bu arada sosyal medyada filmle ilgili tek eleştiri "Keşke müzikler Müslüm Baba'nın sesinden olsaydı" şeklindeydi. Ancak böyle biyografik filmlerde sanatçının sesinin kullanılması tercih edilmezmiş. Timuçin Esen de performansıyla şarkılara gerçekten hayat vermiş. Tüm emeği geçenleri ayakta alkışlıyorum…
FARKLI BİRPAZAR KEYFİ
FERAH ve aydınlık atmosferi, şık ve sade dekorasyonu, fark yaratan mezeleri ve sunumlarıyla kısa sürede kendine müdavimler yaratan İstanbul Nişantaşı'ndaki modern meyhane 'Yalan Dünya', şimdi de kapılarını pazar keyfi için açıyor.
Yaz aylarındaki Happy Hour konseptinin kış versiyonu 'MeyHour& saat 17.00'da pazar keyfi isteyenlere yeni bir alternatif olarak şehir hayatına da yeni bir soluk getirdi. DJ Göktuğ Yanık ve Elif Şafak da bu samimi ortama müzikleriyle eşlik ediyor.