Bodrum’un kokusu değişti

GEÇEN hafta köşemde Milas- Bodrum Havalimanı civarındaki kötü koku hakkında bir yazı yazmıştım.

Bunun üzerine AK Parti Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın danışmanları sevgili Mutlu Hazer'den bir e-mail aldım.

Sayın milletvekillerimiz, konuyu Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye aktarmış. Başlatılan incelemede sorunun havalimanına yakın bir balık yemi üretim tesisinden kaynaklandığı anlaşılmış. Söz konusu Gümüşdoğa Su Ürünleri AŞ. firmasına cezai işlem yapıldığına dair bana bilgi verildi. İki milletvekilimiz, kötü kokunun uluslararası Milas-Bodrum Havalimanı'na yakışmadığına dair hemfikir. AK Parti Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu haftaki yazımı Bodrum'da yazıyorum ve o kötü kokunun bittiğine şahit olmaktan da çok mutluyum.