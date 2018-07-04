Hangisi aşkı?
Hakan Sabancı, duyduğuma göre alçak gönüllü, hoş sohbet, eğlenceli bir adam. Ancak soyadı nedeniyle göze batıyor. Yurt dışında yaşamış olması, orada aldığı eğitim ve sosyal yaşamı onu farklı kılıyor.
Biz, standart çocuklara alışmışız.
Kendisi, alışık olduğumuz standartların dışında… Adını; Aslışah Alkoçlar, Evelyn Kazantzoglou, Lara Surol, Hadise, Irmak Atuk, Eliz Sakuçoğlu, Afra Özgen, Aslıhan Karalar ve Merve Boluğur gibi bir sürü isimle duyduk. Ama sadece biri ya da ikisiyle fotoğraflarını gördük. Hatırlayın adamın kimseyle öyle el ele, göz göze, dudak dudağa bir karesi yok. Barda eğlenirken, restoranda yemek yerken ya da doğum gününde dans ederken… Onun dışında "Benim sevgilim ya da değil" diye bir söylemi de yok.
Hakkında onca şey yazılıyor, çiziliyor; ama o hep susuyor.
Sabancı, eğer bu isimlerle sevgiliyse; adamda kimsede olmayan bir şeytan tüyü var. Çünkü kimse asla bu adamdan kopamıyor. Adam yeni bir sevgili yapıyor, sonra eski sevgilisiyle tekrar görünüyor. O gidiyor, başkası geliyor; sonra geçmişteki bir başkasıyla görünüyor.
Kısaca kafamda deli sorular… Çıksa, röportaj verse, kendini anlatsa, hakkında üretilen onca şehir efsanesi bir bitse, ne güzel olur.
Hakan Sabancı'yı seviyoruz; o zaman daha da çok seveceğiz.
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ALKIŞLAR YASİN'E
DJ Yasin Keleş, tanıdığım en çalışkan adamlardan biridir. Az; ama öz iş yapar. Ortalarda olmayı sevmez, işleri konuşulsun ister. Ve gerçekten her yaptığı işle konuşulur.
Ama o kendi markasının daha da tanınması için bir şey yapmaz. O işini çıkarır verir piyasaya ve bekler. Yaptıkları ses getirdiği için de kılını kıpırdatmaz.
Bundan altı ya da yedi ay önce bana bir projeden bahsedip şarkısını dinletti. İlk dinlediğimde bayıldım.
Büyük usta Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' isimli şarkısını kendi tarzıyla buluşturup dinleyiciye sunmak istiyordu.
Söz konusu Neşet Ertaş olunca biraz tereddütte kaldım. Ama DJ Yasin Keleş, başardı ve şu sıralar en çok konuşulan işe imza attı.
"Haddimi aşmamaya, özüme bağlı kalmaya özen gösterdim" diyen Keleş işin hakkını vermiş. Eğer dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim.
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DEMET KLASİĞİ
Bu yaz bir Demet Akalın şarkısı olmayınca gerçekten "Yaz gelmedi" diye düşündüm. Geçen yıl Ozan Doğulu ile yaptıkları şarkı yazın müjdecisi olmuştu. Demet Akalın, sonunda takipçilerine instagram'dan yaptığı paylaşımla yeni şarkısı 'Canıma da Değsin'in müjdesini verdi. Benim gibi yüzlerce hayranı da popçuya "Sonunda yaz geldi" diye seslendi.
Sözleri Ayşen'e müziği ise Kemal Şimşekyay'a ait olan şarkının sözlerini hayranlarıyla paylaşan Akalın bu yaz da 'giderli' bir şarkıya imza atmış oldu.
Akalın paylaşımında "Her şey hazır!
İntikam saati de! Yolla Demet Akalın şarkıyı! 'Canıma da Değsin' haftaya burada olsun. Güzel bir yaz şarkısı yaptık, hayırlısı" ifadelerini kullanarak rakiplerine de alttan alta ayar vermeyi ihmal etmedi.
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USTA ÇIRAK
Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, müzikseverlere 14 şarkıdan oluşan ortak albüm sürprizi yaptı. Ben dinlemeye doyamıyorum… İkilinin birbirlerinin şarkılarını seslendirdiği albümde 4 tane de düet yer alıyor.
Albümün ismine de bayıldım: Usta Çırak.
Albümü bir benzinciden satın aldım ve oradakilere "En çok kim satıyor?" diye sordum. "Elindeki albüm geleli iki gün oldu. Bu CD ve Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümü çok satıyor" dedi.
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- Özgür ARAS
- Hangisi aşkı?
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