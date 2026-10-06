CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kalite ve yanlış oyun
Onur Özkan
ONUR ÖZKAN
Tüm Yazıları

Kalite ve yanlış oyun

Eklenme Tarihi 06 Ekim 2026

LİEGE sonrası Bologna'da da Milli Takım'dan beklentimiz aynıydı. Artık Bizim Çocuklar'ın bir reaksiyon vermesi ve ilk puan ya da puanları almak umuduyla Renato Dall'Ara'ya geldik. Montella'nın 11'1 herkes için ciddi sürpriz oldu. Evet çok eksiklerimiz vardı ama Aral'ın 11'de olmasını ve Yunus'un en uçta sahte 9 oynamasını kimse beklemiyordu. Aslında maçın başlangıcı kötü değildi. Belli bir süre yani ilk gole kadar oyunu iyi tuttuk. Ancak yine Belçika'da olduğu gibi kalemizdeki ilk tehlikede golü yedik. Montella'nın sahte 9 ısrarını sürekli eleştiriyorum ama dünkü ana problemimiz oyuncu değil oyun tercihimizdi. Sahte 9 oynanan bir takımın yapacakları bellidir. Önde hareketli olmak, topu yere indirmek ve ayağa pas yapmak zorundasınız.

Peki biz ne yaptık? Tam 50 uzun pas. Savunmadan pasla çıkmakta her zorlandığımızda ya Yunus'a ya Aral'a uzun şişirdik. Sonra ne oldu? Tenis maçı gibi top karşı taraftan sekip yeniden kalemize atak olarak döndü. Maçta en büyük sorunu da işte bu noktada yaşadık. İkinci yarıya dengeli bir başlangıç yaptık ve maçtaki en iyi set organizasyonumuz sonrası golü bulduk. Ancak tam momentumu elimize almışken çok basit bir duran top golü yedik. Ve maç da bu golle elimizden kaydı gitti. Sonuç olarak 4 maçta puansız kaldık. Dün gece ilk İtalya ve Belçika maçına göre özellikle 1. ve 2 bölgede daha iyi işler yaptık. Ancak top ayağımızdayken çok net kalite sorunu yaşadık. Bu da büyük oranda eksiklerimizden kaynaklıydı. Tam kadro olsaydık farklı bir skor alırdık.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Puan da yok umut da yok 03 Ekim 2026 İtalyanlar bile şaşırdı 29 Eylül 2026 Ben bu takımı alkışlarım 26 Eylül 2026 Salah yıldız diğerleri yıldızcık 20 Eylül 2026
Kolon kanserinde sinsi tehlike! Belirti vermeyen poliplere karşı 50 yaş uyarısı
Kolon kanserinde sinsi tehlike
48 metre yükseklikte 5 tonluk yükleri yönetiyor! Kule vinç Nergis Aslan’a emanet
Dev vinç ona emanet
26 yıllık iyilik yolculuğu! Dr. Betül Gümüş gönüllü ablalıktan koruyucu anneliğe uzandı
İyiliğin gönül elçisi