Onur Özkan

ÖZELLİKLE finallerin yazılı olmayan bazı kuralları vardır.

Daha iyi hazırlanan, daha çok isteyen ve sahada daha çok mücadele eden takım her zaman kazanmaya yakındır. Hem çok sıkıntılı geçen sezonda biriken enerji hem yeni bir takım olma motivasyonuyla Beşiktaş'ın bu kupaya çok daha fazla ihtiyacı vardı. Erken gelen golle beraber bu enerji yüksek özgüvenle birleşti.



SERT VE MÜCADELECİ

Belki iyi organize olamayan ama çok disiplinli, sert ve mücadeleci bir Beşiktaş izledik. Oyunun her anında istediklerini Galatasaray'a göre çok daha fazla yaptı ve tarihe geçecek bir galibiyet elde etti Bronckhorst'un ekibi. Herhalde yeniden yapılanan bir takım için bundan daha iyi bir başlangıç senaryosu düşünülemezdi.

Tabii ki bu kupa yeni sezon öncesi Beşiktaş camiasına uzun süredir istediği havayı getirecektir. Ancak kazanırken eksikleri görmek de çok önemli. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına ortak olabilmesi için 11'e 2 net oyuncu, kulübeye de en az 3 oyuncu takviyesine ihtiyacı var.



FANTEZİYE DÖNÜŞTÜ

Galatasaray'a gelirsek… Aslında tipik bir Okan Buruk'la beraber ağustos ayı başlangıç performansıydı.

Enerjisi, konsantrasyonu çok düşük, organizasyonu çok sıkıntılı bir Galatasaray izledik. Hem bireysel hem de takım olarak felaket bir 90 dakikaydı. Belki de son 30 yıldaki en kötü final performansıydı. Yeni sezon öncesi takımı mental olarak aşağıya çekebilecek bir hezimet yaşandı. Tabii ki çıkarılacak çok fazla ders var ama Okan Buruk umarım Icardi-Batshuayi çift forvetinin uygun orta alan ve kanat rotasyonu olmadan tam bir fanteziye dönüştüğünü anlamıştır.