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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Mart 2023, Pazartesi

Dev yarışa heyecan geldi

FENERBAHÇE ilk yarıda berbat bir oyun ortaya koyarken soyunma odasına 1-0 yenik girmesi kendileri adına şanstı. Jesus, kötü oynayan birçok futbolcu arasından sadece 3 ismi değiştirebilirdi ve bu hakkını İrfan, Pedro ve Arao'dan kullandı. İlk penaltıda Samuel, ikincisinde Valencia bireysel çabalarıyla takımı maça ortak etmeyi başardı. Oyun olarak tatmin edici bir futbol yoktu ancak Jesus, hem hamleleriyle hem de yaptığı değişikliklerle takımını canlandırdı.
Fenerbahçe dün sahadan yenik ayrılsaydı, 27. haftada oynanacak Beşiktaş karşılaşması, ikincilik yarışı olabilirdi.
Ancak Fenerbahçe'nin galibiyet golleri, Süper Lig yarışını iyice kızdırdı. Bu sezon takımlar tempo kazanamadan sürekli araya gidildi. Ancak birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'ye en iyi gelecek ara bu olacak.
Birçok futbolcu sakatlıktan kurtulacak, ayrıca Beşiktaş derbisi öncesi takım oldukça moralli olacak. Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması, Fenerbahçe'nin 1-0'dan gelip kazanması, önümüzdeki haftalar için heyecanın yükseleceğine işaret.
Sevilla'ya elenmek nasıl Jorge Jesus'a yazıyorsa, dün geceki galibiyet de Portekizli çalıştırıcıya yazar.


"Fenerbahçe dün kaybetseydi, 27. haftadaki Beşiktaş derbisi ikincilik maçı olurdu. Kalan haftalar çok daha heyecanlı olacak."

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Dev yarışa heyecan geldi
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