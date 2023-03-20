Dev yarışa heyecan geldi
Fenerbahçe dün sahadan yenik ayrılsaydı, 27. haftada oynanacak Beşiktaş karşılaşması, ikincilik yarışı olabilirdi.
Ancak Fenerbahçe'nin galibiyet golleri, Süper Lig yarışını iyice kızdırdı. Bu sezon takımlar tempo kazanamadan sürekli araya gidildi. Ancak birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'ye en iyi gelecek ara bu olacak.
Birçok futbolcu sakatlıktan kurtulacak, ayrıca Beşiktaş derbisi öncesi takım oldukça moralli olacak. Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması, Fenerbahçe'nin 1-0'dan gelip kazanması, önümüzdeki haftalar için heyecanın yükseleceğine işaret.
Sevilla'ya elenmek nasıl Jorge Jesus'a yazıyorsa, dün geceki galibiyet de Portekizli çalıştırıcıya yazar.
"Fenerbahçe dün kaybetseydi, 27. haftadaki Beşiktaş derbisi ikincilik maçı olurdu. Kalan haftalar çok daha heyecanlı olacak."
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