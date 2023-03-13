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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 13 Mart 2023, Pazartesi

Golcü işin yarısını çözer

BEŞİKTAŞ geçen hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiğinde Aboubakar'ın geri döndüğünü söylemiştim.
Bu hafta da harika bir gol atarak kaldığı yerden devam etti.
Santrforlar gol attıkça moralli ve güçlü olur. Ayrıca takımınızın golcüsü iyiyse maçlardaki sorunların yüzde 50'sini çözer.
Başakşehir'in hafta ortasında Belçika'da maç yapması ve ligde iddialı konumda olmaması, konsantrasyon sorunu yaşattı.

MENTAL GELİŞME VAR
Sezon başında Valerien Ismael ile Beşiktaş'ın mental olarak zayıf kaldığını biliyorduk. Şenol Güneş, taktik ve teknik dışında en iyi yaptığı şeyi, 'insan psikolojisini' nasıl yönettiğini gösteriyor. Kadro kalitesi düşük olsa da takım yarıştan kopsa da sahada koşan ve mücadele eden bir ekip var. Siyah-Beyazlıların mutlaka ilk 3 sırada yer alması gerektiğini belirtmiştim.
Alınacak maksimum puan ve gidilecek bir UEFA Konferans Ligi hedefi mutlaka tutturulmalı.

Avrupa maçı Başakşehir'i etkilemiş
Beşiktaş mutlaka ilk 3'te kalmalı

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