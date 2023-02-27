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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Şubat 2023, Pazartesi

Kartal’ın formsuzluğu

BEŞİKTAŞ'IN evinde oynadığı Antalyaspor maçı bir maçtan çok daha fazlasıydı. Depremzedeler için 04.17'de sahaya oyuncak atılması herkesi duygulandırdı.
Bunun dışında futbol açısından ise kaliteli bir maç olmadı.
Beşiktaş kendi taraftarı önünde iyi bir aksiyon ortaya koyamadı.
Gol pozisyonu üretemedi.
Tamam eksikler vardı.
Ama her iki takımda da eksik vardı.
Bunu unutmamak gerek. Takımın boyu açısından Beşiktaş çok uzun bir mesafede oynadı. Takım boyunun daha da kısalması gerek.
Baskı yaparken öndeki oyuncu ile en gerideki oyuncu arasındaki mesafe daha yakın olmak durumunda. Daha kompakt bir oyun bekliyordum Beşiktaş'tan.
Konuk takım Antalyaspor da gol aramak için elinden geleni yaptı. Ama Beşiktaş'ın son haftalardaki formsuzluğu devam ediyor. Dolmabahçe'deki maç tam bir beraberlik maçı havasında geçen bir karşılaşma oldu.Takımda Dele Alli için eleştiriler var. Çok etkisiz oynuyor. Ayrıca Nathan Redmond ve Jackson Muleka için de aynı şeyleri söyleyebilirim.
Beşiktaş taraftarı önünde kayıp yaşadı. Kartal'ın formsuzluğu devam ediyor. Büyük takım kötü oynasa da kazanabilmeli.

Beşiktaş aksiyon üretemedi
Kötü oynarken de kazanmalı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal’ın formsuzluğu
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