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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 05 Eylül 2022, Pazartesi

Beşiktaş zora soktu

VODAFONE Park'ta oynadığı son 2 maçta Karagümrük ve Sivasspor'u adeta sürklase eden Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin'in yerine genç Emre'nin olması gecenin ilk sürpriziydi.
Beşiktaş'ın baskı kurduğu anlarda ilmk golü yemesi ise 2. sürpriz oldu. Beşiktaş Muleka ile hemen 4 dakika cevap vermesi Ankaragücü'nü sarstı. Hemen ardından Dele Alli Beşiktaş'ı öne geçirirken sahnede Weghorst vardı. İlk golde katkısı büyüktü. 2. golde ise asisti yapan oyuncu oldu.

PENALTI YETİŞTİ
2. yarıda Beşiktaş bulacağı bir golle maçı kopartacak gibi görünse de Ankaragücü savunma hatasından beraberliği yakaladı.
Beşiktaş kolay kazanacağı maçı zora soktu. İşler iyice sıkışırken N'Koudou'nun penaltısı Beşiktaş'a yetişti.
Uzatmalar dahil yaklaşık 20 dakika Beşiktaş'ın baskı yemesi fiziksel olarak bir soru işareti gibiydi. Tek olumsuz yan da buydu.

Weghorst 2 gole katkı verdi
Fiziksel düşüşe dikkat

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş zora soktu
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