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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 19 Ocak 2022, Çarşamba

İstikrar için önemliydi

BEŞİKTAŞ adına Karagümrük maçı istikrar açısından son derece önemliydi. Çünkü istikrarlı bir şekilde galibiyetler gelmedikçe taraftarın havaya girmesinin mümkün olmayacağı ortada.
Hafta içi mesaisine iki takımın futbolcuları da dün yeteri kadar motive değildi. Özellikle ilk 45 dakikada iki takımın futbolcuları da son derece durağan bir futbol ortaya koydu. Seyir zevki ilk yarıda neredeyse hiç yoktu.

GÜMRÜK RİSK ALDI
Beşiktaş'ın penaltıdan üstünlük golünü bulup devreyi önde kapatması maçtaki tempoyu artırdı. Karagümrük biraz daha risk alınca hem Siyah-Kırmızılılar hem de Kartal daha fazla pozisyona girdi. Son bölümde Beşiktaş rakibine fazla fırsat verdi. Karagümrük'ün golcülerinin bitiricilik konusunda yetersiz olması Siyah-Beyazlılar adına gecenin şansıydı.
Sonuç olarak Beşiktaş dün önemli olanı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisini ikiye çıkardı. 3 puanını yanı sıra moral ve öz güven de kazandı.

İlk devre tempo düşüktü
Beşiktaş fazla geriye yaslandı

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