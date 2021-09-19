İnancın zaferi

BİRÇOK eksikle Antalyaspor maçına çıkan Beşiktaş için dün talihsizlikler maç sırasında da bitmedi. Önce Necip sonra Mehmet Topal'ın sakatlanıp çıkmasıyla özellikle savunma kurgusu tamamen değişti. Devamında da Antalyaspor'un golleri geldi. Mukairu ilk yarının son anlarında kaçırdığı gol dün akşamın kader anı oldu diyebiliriz. O pozisyonda skor 3-0 olsa maç kopabilirdi.

İkinci yarıya değişikliklerle daha güçlü başlayan Kartal ilk golü erken bulunca daha öz güvenli oynadı. Antalya'nın bireysel hatasında da ikinci gol geldi.

Bu gol sonrası Antalya iyice panik yaptı.

Rakibin pas hatasını affetmeyen Ghezzal harika bir golle harika geri dönüşte takımını üstünlüğe taşıyan golü attı. Beşiktaş'ın dün gece ikinci yarıdaki iştahı maçın sonucunu tayin etti. Sergen hocanın olumlu hamleleri takıma çok kritik bir 3 puan kazandırdı.

2-0'dan 3-2'ye bu kadar eksikle bir takım dönebiliyorsa o takım şampiyonluğun en önemli favorilerindendir.

MAÇIN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ

Takım olarak Beşiktaş 2. yarıda müthişti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FREDY

İkinci golde büyük bir hata yaptı.