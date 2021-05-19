Pastanın çileği

ÜÇ gün önce lig şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, dünkü finali de kazanarak bu sezonu muhteşem bir şekilde sonlandırdı. Taraftarlar adına tarihe geçecek bir sezon yaşandı. Beşiktaş'ın lig şampiyonluğunu kazandığı Göztepe maçından sonra bu kadar kısa sürede kupa finaline bu kadar yüksek motivasyonla çıkması çok önemliydi.

Maçın başında Josef'in attığı golle Kartal kupanın bir ucundan tuttu. Rakibinin gardını bu erken golle düşürmeyi başardı.

DERS VERDİLER

BEŞİKTAŞ adına sezonun en iyilerinden biri olan Rosier de ikinci golle Kartal'ı iyice rahatlattı. Skor avantajını eline aldıktan sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Beşiktaş, kupayı da zorlanmadan müzesine götürdü.

Lig kupasının ardından Türkiye Kupası pastanın çileği oldu. Kısıtlı imkanlarla iki kupayı kazanan Siyah-Beyazlılar, rakiplerine de büyük bir ders verdi. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ ROSIER

Sezonu muhteşem bir şekilde noktaladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BOFFIN

İlk golde basit bir hataya imza attı.