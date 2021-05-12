Kartal ayağına sıktı
Necip Uysal'ın yerine dün Mensah maça başlamalıydı.
Futbolda en iyi savunma hücumdur. Ancak dün Sergen hocanın Necip ile başlaması bekleyen taraf olmak istediğini göstergesiydi.
İŞLER KARIŞTI...
KARAGÜMRÜK topa sahip olarak Beşiktaş'ı bir hayli zorladı ve haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş ayağına gelen fırsatı cömertçe teperek Galatasaray'ı şampiyonluğa ortak etti ve rakibini umutlandırdı.
Artık Kartal'ın tek çaresi kazanmak değil. Siyah-Beyzalılar, Galatasaray ile olan averaj farkını da korumak durumunda.
Son hafta için spor kamuoyunda çok farklı senaryorlar yazılacaktır. Bu farklı senaryoların ortaya çıkmasının sebebi de Beşiktaş'ın son iki haftadaki kötü futbolu ve beraberinde aldığı kötü sonuçlardır.
MAÇIN EN İYİSİ: BIGLIA
Pas organizasyonunu çok iyi yönetti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BEŞİKTAŞ
Takım olarak gerekli tepkiyi veremediler.
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