Fenerbahçe iyi oynamıyor
Kazanılan serbest vuruşlar vardı.
Onlar da barajda kaldı.
BİR ŞEY ÜRETMEDİLER
Bunun dışında dünyanın en iyi oyuncusunu da getirseniz, taktiksel anlamda bir şeyl üretmezsen kazanamazsın.
En azından bu ligde.
Fenerbahçe dün üldığı yenilgi ile şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ama Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı oynadığı futbol.
Bu futbol ilerleyen haftalarda daha da sıkıntıya sebep olabilir.
Göztepe'yi de galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek isterim. Zira akıllı ve dirençli bir futbol ortaya koydular.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL AKBUNAR
Attığı golde yeteneğini konuşturdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA
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