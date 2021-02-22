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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 22 Şubat 2021, Pazartesi

Fenerbahçe iyi oynamıyor

FENERBAHÇE dün gece aslında her zamanki oyununu oynadı. Düz, sıradan bir futbol. Bir değişiklik görmedim. Göztepe maçın başlarında Halil Akbunar gibi hızlı ve çabuk bir futbolcunun ustalığıyla öne geçti ve maçı tamamladı diyebilirim. Onlar da golden sonra biraz daha üzerine gitselerdi daha da atabilirlerdi. Fenerbahçe net bir pozisyona girdi mi, hayır. Bir şey yapmadılar gol atmak için. 2. yarıda Göztepe iyice çekilmesine rağmen Fenerbahçe'de ne kenar ortaları ne merkezden kaleye dikine gidecek bir oyun planları, hiçbiri yoktu.
Kazanılan serbest vuruşlar vardı.
Onlar da barajda kaldı.

BİR ŞEY ÜRETMEDİLER
Bunun dışında dünyanın en iyi oyuncusunu da getirseniz, taktiksel anlamda bir şeyl üretmezsen kazanamazsın.
En azından bu ligde.
Fenerbahçe dün üldığı yenilgi ile şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ama Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı oynadığı futbol.
Bu futbol ilerleyen haftalarda daha da sıkıntıya sebep olabilir.
Göztepe'yi de galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek isterim. Zira akıllı ve dirençli bir futbol ortaya koydular.


MAÇIN EN İYİSİ: HALİL AKBUNAR
Attığı golde yeteneğini konuşturdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe iyi oynamıyor
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