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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Şubat 2021, Pazartesi

Atamayana atarlar

SON dönemde olduğu gibi dün de keyifli, tempolu, bol pozisyonlu bir Beşiktaş- Trabzonspor derbisi izledik.
Siyah-Beyazlılar dün ilk yarıda maçı koparacak pozisyonları yakaladı ancak ilk golün ardından gelen fırsatlar gole çevrilemedi.
Trabzonspor, Beşiktaş'ın ilk yarının son anlarında kendi kalesine golüyle eşitliği yakaladı ve direnç kazandı. Bu sezonun flaş ismi Larin dün en az 3 net gol pozisyonunu cömertçe harcadı. Beşiktaş'ın talihsizce yediği ilk gol takımın moralini de geriye çekti.

YARA ALDILAR...
İKİNCİ yarı da tempo yüksekti.
Trabzon, Hugo ile öne geçince Beşiktaş için işler biraz daha zorlaştı. Ardından Dorukhan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Kartal daha da handikaplı duruma düştü. Beşiktaş 10 kişi ile de pozisyonlara girdi ancak Uğurcan, kurtarışlarıyla Trabzon'u ayakta tuttu. Dünkü derbinin özeti ise, "Atamaya atarlar" oldu. Beşiktaş birçok pozisyona girdiği bitircilik konusunda yaşadığı sorunlar sebebiyle mağlup oldu. Zirve yarışında ağır yara aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Kurtarışlarıyla kalesinde devleşti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DORUKHAN
Gördüğü kırmızı takımını zora soktu.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Atamayana atarlar
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