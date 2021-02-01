Atamayana atarlar
Siyah-Beyazlılar dün ilk yarıda maçı koparacak pozisyonları yakaladı ancak ilk golün ardından gelen fırsatlar gole çevrilemedi.
Trabzonspor, Beşiktaş'ın ilk yarının son anlarında kendi kalesine golüyle eşitliği yakaladı ve direnç kazandı. Bu sezonun flaş ismi Larin dün en az 3 net gol pozisyonunu cömertçe harcadı. Beşiktaş'ın talihsizce yediği ilk gol takımın moralini de geriye çekti.
YARA ALDILAR...
İKİNCİ yarı da tempo yüksekti.
Trabzon, Hugo ile öne geçince Beşiktaş için işler biraz daha zorlaştı. Ardından Dorukhan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Kartal daha da handikaplı duruma düştü. Beşiktaş 10 kişi ile de pozisyonlara girdi ancak Uğurcan, kurtarışlarıyla Trabzon'u ayakta tuttu. Dünkü derbinin özeti ise, "Atamaya atarlar" oldu. Beşiktaş birçok pozisyona girdiği bitircilik konusunda yaşadığı sorunlar sebebiyle mağlup oldu. Zirve yarışında ağır yara aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Kurtarışlarıyla kalesinde devleşti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DORUKHAN
Gördüğü kırmızı takımını zora soktu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Derbide bu oyun yetmez 31 Ocak 2021, Pazar DÜNKÜ maçta oyuna değinmeden sahanın zemini konuşmak gerekiyor. Anadolu'da kötü zeminlere çokça rastlıyoruz ama...
- Fenerbahçe hak etti 19 Ocak 2021, Salı BAŞAKŞEHİR galibiyetiyle yükselişe geçen ve seri galibiyetlerle Beşiktaş ile birlikte ligin zirvesine kurulan Fenerbahçe,...
- Bu tempoyla hedefe ulaşır 18 Ocak 2021, Pazartesi TARAFTARIN olmaması derbinin temposunu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk yarıda tempo çok düşüktü. Derbi öncesi belirttiğim...
- Kupayı istiyor 14 Ocak 2021, Perşembe BEŞİKTAŞ'IN dün gece Türkiye Kupası'nı önemsediğini gördüm. Sergen hoca as takıma yakın bir kadro ile takımını...
- F.Bahçe için kolay oldu 12 Ocak 2021, Salı FENERBAHÇE için çok. kolay bir mücadele oldu. Fenerbahçe'nin zaten oyunda bir üstünlüğü vardı. Pelkas ve Sinan...