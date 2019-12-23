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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Aralık 2019, Pazartesi

Daha çok isteyen kazandı

DERBİ öncesi Fenerbahçe'nin durumu daha kritikti. Olası bir kötü sonuçta Ersun Yanal'ın son maçı olabilirdi.
Bu durumun da getirdiği ekstra motivasyonla Fenerbahçe maça daha istekli başladı. Beşiktaş ilk bölümde rakibin ön alan baskısını kıramadı ve Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla golü aradı. Rebocho, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda acemice kolunu açık tutarak ciddi bir hata yaptı.
Beşiktaş'a göre daha iştahlı olan Fenerbahçe, Ozan'ın harika golüyle ikinci golü de buldu.

BURAK FIRSAT TEPTİ
ATIBA'NIN devre biterken attığı gol Beşiktaş'ı umutlandırdı. İkinci yarıda Burak karşı karşıya pozisyonda golü yapabilse çok daha farklı bir senaryo da yaşanabilirdi.
Vedat'ın golü sonrası Beşiktaş oyundan iyice düştü.
Sonuç olarak dün daha çok isteyen taraf olan F.Bahçe 3 puanı almayı bildi.

MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Orta alanı toparladı. Golü müthişti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Beşiktaş kalitesinde bir oyuncu değil.
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