Daha çok isteyen kazandı
Bu durumun da getirdiği ekstra motivasyonla Fenerbahçe maça daha istekli başladı. Beşiktaş ilk bölümde rakibin ön alan baskısını kıramadı ve Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla golü aradı. Rebocho, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda acemice kolunu açık tutarak ciddi bir hata yaptı.
Beşiktaş'a göre daha iştahlı olan Fenerbahçe, Ozan'ın harika golüyle ikinci golü de buldu.
BURAK FIRSAT TEPTİ
ATIBA'NIN devre biterken attığı gol Beşiktaş'ı umutlandırdı. İkinci yarıda Burak karşı karşıya pozisyonda golü yapabilse çok daha farklı bir senaryo da yaşanabilirdi.
Vedat'ın golü sonrası Beşiktaş oyundan iyice düştü.
Sonuç olarak dün daha çok isteyen taraf olan F.Bahçe 3 puanı almayı bildi.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Orta alanı toparladı. Golü müthişti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIABY
Beşiktaş kalitesinde bir oyuncu değil.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bu futbolla başarı gelmez 19 Aralık 2019, Perşembe BEŞİKTAŞ için kağıt üzerinde kolay bir maçtı. 24 Erzincan önünde ilk maçı 3-0 kazandıkları için bu maça yine yedek...
- Şampiyonluk neden olmasın? 16 Aralık 2019, Pazartesi FENERBAHÇE için Sivas maçı zirve yarışı için çok kritik bir önem taşıyordu. Alınacak galibiyet Kanarya'yı devrenin...
- Gururumuz Başakşehir 13 Aralık 2019, Cuma ÜLKE puanları açısından bu sezon takımlarımız Avrupa Kupaları'nda beklenenden çok uzak bir görüntü sergiledi. Bu...
- Seriye devam 09 Aralık 2019, Pazartesi KASIMPAŞA'nın 15. dakikasında 10 kişi kalmasıyla Beşiktaş'ı rahat bir maç bekliyor diye düşündük. Ancak durum hiç...
- Fenerbahçe söktü aldı 07 Aralık 2019, Cumartesi FENERBAHÇE Gençlerbirliği maçına tutuk başladı. Konuk ekip de güzel bir organizasyonla golü buldu. Sio'nun gol...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.