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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Aralık 2019, Pazartesi

Şampiyonluk neden olmasın?

FENERBAHÇE için Sivas maçı zirve yarışı için çok kritik bir önem taşıyordu. Alınacak galibiyet Kanarya'yı devrenin bitimine iki hafta kala iddialı bir konuma getirecekti.
Ancak dersine daha iyi çalışan ve oyun disiplinine bağlı kalan Sivas, haklı bir galibiyet alarak 7'de 7 yaptı. Ziya Erdal 1 gol, 1 asistle Sivasspor'u sırtladı. Fenerbahçe dün Deniz'in oyuna girmesiyle oyuna biraz denge getirmişti. Ancak takım arkadaşları Deniz'e ayak uyduramadı ve Fener kritik 3 puan kaybetti. Rodrigues'in Beşiktaş derbisi öncesi gördüğü kırmızı da amatörce bir hareketti.
Çift sarıdan atılan Ozan'ın imdadına ise kupa maçı yetişti. Rıza hoca yönetiminde Yiğidolar çok etkili bir takım haline dönüştü. Topu çok iyi kontrol ediyorlar ve hızlı hücuma iyi çıkıyorlar... Fenerbahçe gibi bir takıma 8 puan fark attılar. Hem içeride hem dışarıda doludizgin yoluna devam eden Sivasspor, şampiyonluk için bu görüntüsüyle "Neden olmasın?" dedirtiyor. Yiğidolar bu performansılarını sürdürürse, Süper Lig'in 6. şampiyonu olmamaları için bir neden yok.

MAÇIN İYİSİ: ZİYA
Tam anlamyıla onun maçıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Gördüğü kırmızı kart gereksizdi.
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