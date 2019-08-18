Beşiktaş’ı tanıyamadım
Siyah-Beyazlı takımda başta Burak, Atiba, Karius gibi çok önemli oyuncular forma giyemeyecekti. Hazırlık maçlarında Abdullah Avcı kafasında kurduğu sistemi bir türlü takıma oturtamamıştı.
Bu nedenle Sivas gibi zorlu bir deplasmanda Beşiktaş'ın ne yapacağı gelecek adına önemli işaretler verecekti.
Beşiktaş ilk yarı isteksiz bir top oynarken pozisyon açısından kısırdı.
GEREKSİZ TELAŞ
Sivasspor öne geçtikten sonra Beşiktaş gereksiz bir dağınıklık içindeydi. Ataklar organize olmadığı gibi takımın silahları aksadı. Adem Ljajic geçen seneyi arattı. Quaresma bal yapmayan arı gibiydi.
Güven eski kimliğinden çok uzaktı.
Savunmada yapılan hatalar da takımın belini büktü. Beşiktaş dün direnç gösteremedi. Şenol Güneş'in takımından eser yoktu. Sivasspor oynadığı futbolla haklı bir galibiyete imza atmış oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: MERT HAKAN
Sivassporlu oyuncu müthiş oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEDEL
Şilili futbolcu büyük hatalar yaptı.
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