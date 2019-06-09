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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 09 Haziran 2019, Pazar

Maşallah çocuklar

DÜN Konya'da muhteşem bir Milli Takım izledik. Son Dünya Şampiyonu karşısında harika bir oyun oynadık ve rakibe hiç pozisyon vermedik. Rakibin Mbappe, Griezmann ve Pogba gibi yıldızları Milli Takımımız'ın harika oyunu karşısında hiçbir şey üretemedi. Kaan'ın attığı ilk goldeki organizasyon çok başarılıydı. Cengiz'in golü de aynı şıklıktaydı. A Milli Takım, Fransa'yı yenerken savunma yapmadı aynı zamanda poziyonlara giren, saha içinde kontrolü de elinde tutan taraftı.
Böylesine güzel bir oyun ve harika bir sonuç için futbolcuları ve Şenol Güneş'i tebrik etmek gerek.

HEDEF ARTIK ZİRVE
A Milli Takımımız, Fransa karşısında Burak Yılmaz'ın önderliğinde son yılların en etkili performansına imza attı. Futbolcularımız tek tek hepsi çok iyi oynadı.
Motivasyonları mükkemmeldi.
Özellikle savunmadaki futbolcularımız inanılmaz mücadele etti.
Hasan Ali, Merih, Kaan ve Zeki hatasız oynadılar ve galibiyete imzalarını attılar.
Bu takım için söylenecek tek söz var "Maşallah çocuklar" Milli Takım'ın dünkü Fransa galibiyetiyle gruptaki hedefi de değişti. İkincilik hedefi Fransa galibiyetiyle birincilik olarak yenilendi.
Şenol hocayla birlikte "Güneşli günler" de başladı.

MAÇIN EN İYİSİ: KAAN
Defansta geçit vermedi. Şık bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: UMTITI
Savunmada kötü bir görüntü çizdi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Maşallah çocuklar
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