Maşallah çocuklar
Böylesine güzel bir oyun ve harika bir sonuç için futbolcuları ve Şenol Güneş'i tebrik etmek gerek.
HEDEF ARTIK ZİRVE
A Milli Takımımız, Fransa karşısında Burak Yılmaz'ın önderliğinde son yılların en etkili performansına imza attı. Futbolcularımız tek tek hepsi çok iyi oynadı.
Motivasyonları mükkemmeldi.
Özellikle savunmadaki futbolcularımız inanılmaz mücadele etti.
Hasan Ali, Merih, Kaan ve Zeki hatasız oynadılar ve galibiyete imzalarını attılar.
Bu takım için söylenecek tek söz var "Maşallah çocuklar" Milli Takım'ın dünkü Fransa galibiyetiyle gruptaki hedefi de değişti. İkincilik hedefi Fransa galibiyetiyle birincilik olarak yenilendi.
Şenol hocayla birlikte "Güneşli günler" de başladı.
MAÇIN EN İYİSİ: KAAN
Defansta geçit vermedi. Şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: UMTITI
Savunmada kötü bir görüntü çizdi.
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