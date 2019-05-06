Kartal’ı Yıldırım çarptı
Ancak hakem ne kadar hatalı olsa da Beşiktaşlı futbolcular daha dikkatli olmayıldı.
GOLLER SKANDALDI
ÖZELLİKLE taç atışı sonrası yenilen iki gol de tam anlamıyla skandaldı. Hakem yanlış karar vermiş olsa da futbolcular mücadeleyi bırakmamalıydı.
Beşiktaş ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf olsa da yenilen iki golü çıkarmak kolay olmadı. Şenol hocanın Necip tercihi bence yanlıştı. Necip'in orta alanda yer almasıyla Beşiktaş'ın oyun düzeni bozuldu. Ljajic ve Dorukhan yeni pozisyonlarını yadırgadı. Siyah- Beyazlılar, hakem kararlarının damga vurduğu bir derbide rakibi G.Saray'a yenilerek şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Ancak bu ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almak da çok önemli.
MAÇIN EN İYİSİ: FERNANDO
Tecrübesiyle G.Saray'a galibiyeti getirdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Verdiği kararlar skoru belirledi.
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