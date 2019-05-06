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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 06 Mayıs 2019, Pazartesi

Kartal’ı Yıldırım çarptı

DÜNKÜ derbide oyundan ön plana çıkan bir şey vardı; bu da hakem kararlarıydı. Bülent Yıldırım maçın başından itibaren ev sahibi Galatasaray'ın lehine düdükler çaldı. Beşiktaşlı futbolcuların ikili mücadelelerde aleyhelerine çalınan düdükler sonrası maça motive olmakta zorlandığı görüldü. Bu da maçın temposunu etkiledi ve Beşiktaşlı oyuncular daha ürkek davrandı.
Ancak hakem ne kadar hatalı olsa da Beşiktaşlı futbolcular daha dikkatli olmayıldı.

GOLLER SKANDALDI
ÖZELLİKLE taç atışı sonrası yenilen iki gol de tam anlamıyla skandaldı. Hakem yanlış karar vermiş olsa da futbolcular mücadeleyi bırakmamalıydı.
Beşiktaş ikinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf olsa da yenilen iki golü çıkarmak kolay olmadı. Şenol hocanın Necip tercihi bence yanlıştı. Necip'in orta alanda yer almasıyla Beşiktaş'ın oyun düzeni bozuldu. Ljajic ve Dorukhan yeni pozisyonlarını yadırgadı. Siyah- Beyazlılar, hakem kararlarının damga vurduğu bir derbide rakibi G.Saray'a yenilerek şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Ancak bu ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almak da çok önemli.

MAÇIN EN İYİSİ: FERNANDO
Tecrübesiyle G.Saray'a galibiyeti getirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Verdiği kararlar skoru belirledi.
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