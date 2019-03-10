Başakşehir ipi göğüsler
FENER YİNE AYNI...
BAŞAKŞEHİR dün takım olarak "Şampiyonluğa inanıyoruz ve bunu istiyoruz" mesajını verdi. Bir süre için oyundan kopsalar da iştahlı oynadılar. Aldıkları bu kritik galibiyetle de şampiyonluk için önemli bir avantaj elde ettiler.
Fenerbahçe de yine kötü gidişe devam etti. Ligin boyunun her hafta kısaldığını düşünecek olursak bence Turuncu-Lacivertliler bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek gibi. Başakşehir, şampiyon olabilecek güce sahip.
MAÇIN EN İYİSİ: ROBİNHO
Tecrübesini sahaya yansıttı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAİLSON
Sahada hayalet gibi gezindi.
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