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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Mart 2019, Pazar

Başakşehir ipi göğüsler

BAŞAKŞEHİR dün akşamki maça iyi başladı ve ilk bölümde oyunu kontrolü altına aldı. Turuncu-Lacivertliler kurduğu baskının neticesinde golü de buldarak soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda ise roller değişti. Skor avantajını alan Başakşehir, ikinci devre nedense geri çekilmeyi tercih etti. Bunu iyi kullanan Fenerbahçe, oyunu rakip yarı alana yıktı. Başakşehir'i sağlı sollu ataklarla bunaltan Kanarya, Attamah'ın hatası neticesinde eşitliği yakalamayı da bildi. Başakşehir yediği golün ardından tekrar oyuna ağırlığını koymayı başardı ve Napoleoni ile galibiyete uzandı.

FENER YİNE AYNI...
BAŞAKŞEHİR dün takım olarak "Şampiyonluğa inanıyoruz ve bunu istiyoruz" mesajını verdi. Bir süre için oyundan kopsalar da iştahlı oynadılar. Aldıkları bu kritik galibiyetle de şampiyonluk için önemli bir avantaj elde ettiler.
Fenerbahçe de yine kötü gidişe devam etti. Ligin boyunun her hafta kısaldığını düşünecek olursak bence Turuncu-Lacivertliler bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek gibi. Başakşehir, şampiyon olabilecek güce sahip.

MAÇIN EN İYİSİ: ROBİNHO
Tecrübesini sahaya yansıttı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAİLSON
Sahada hayalet gibi gezindi.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Başakşehir ipi göğüsler
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