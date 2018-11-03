Fener 3 puanı kaçırdı
Fenerbahçe'nin oyunu sahasında kabullenmesi sonucun ilk devre topa sahip olmakta zorluk çekmeyen Cimbom, golü de bularak ipleri eline aldı.
İkinci yarıya da Linnes'in golü ile başlayan Galatasaray adına her şey çok iyi gidiyordu. Ama ne olduysa ikinci yarıda VAR uyarısıyla gelen penaltı sonucunda maçın kaderi değişti. Sarı- Lacivertliler önce penaltıdan farkı bire indirdi sonra da Jailson'la beraberliği sağladı.
G.SARAY HAK ETMEDİ
Galatasaray kazandığını düşündüğü bir maçtan hiç ummadığı bir puan kaybı ile ayrıldı. Şunu da belirtmek gerek ki Galatasaray 2-0 önde olduğu döndem de galibiyeti tam olarak hak etmiyordu. Fenerbahçe gibi bir takımı böyle zayıf bir şekilde yakalamışken maçı rahat bir şekilde kazanmalıydı.
2-0'dan geri dönen Fenerbahçe berabreliği sağladıktan sonra Skrtel, Ayew ve Eljif'le çok net pozisyonlara girdi ve galibiyeti kaçıran taraf oldu.
MAÇIN EN iYİSi JAILSON
Orta alanda çok iyiydi. Güzel bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER
G.Saray'ın sol beki çok kötü oynadı.
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