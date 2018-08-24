Yol Durumu
  1. Kartal geç açıldı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Ağustos 2018, Cuma

Beşiktaş istediğini aldı

İtakım arasında büyük sınıf farkı var. Linz bile daha çok zorladı Beşiktaş'ı... Beşiktaş tur için avantajı kaptı. Ama Beşiktaş iyi oynamadı. Bunu söylemek lazım. Çok kolay bir maç oldu Beşiktaş adına. Önceden belirtitğim gibi 5 gömlek üstün Beşiktaş, Partizan'dan. Quaresma iyiydi. Negredo'nun olmayışı önemli etkendi. Larin fırsatları harcadı. Golde Quaresma'nın ortası mükemmeldi.
3.5 yıl aradan sonra gol attı Tolgay Arslan...
Oyunun genelinde Beşiktaş'ın galip geleceği bir maçtı. Beşiktaş etkili oynamadı ama bu oyun tarzıyla bile Partizan'dan çok daha iyi bir takım. Beşiktaş pozisyonları fazlasıyla buldu.

BU FUTBOLA SKOR İYİ
Beşiktaş, İstanbul'da Partizan'ı çok rahat yener ve gruplara kalır... Sırp ekibinin ileriye gitmeye dermanı yoktu.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş biraz vites artırınca pozisyonlar üst üste geldi. Partizan sanki 1-1'e razıydı.
Saha ve seyirci avantajını kullanamadı.
Maçla ilgili çok bahsedilecek birşey yoktu.
Oğuzhan Özyakup'u kesmesi doğruydu Şenol hocanın...
Siyah-Beyazlılar'da Şilili futbolcu Medel, Adriano ve Caner ön palana çıkan isimlerdi. Bunlara Ricardo Quaresma'yı da ekleyebiliriz.
Kötü bir maç oldu ama Beşiktaş istediğini aldı.

MAÇIN iYiSi QUARESMA
Güzel orta yaptı. Genelde iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ PARTIZAN
Sırp takımı dün gece varlık gösteremedi.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ