Beşiktaş istediğini aldı
3.5 yıl aradan sonra gol attı Tolgay Arslan...
Oyunun genelinde Beşiktaş'ın galip geleceği bir maçtı. Beşiktaş etkili oynamadı ama bu oyun tarzıyla bile Partizan'dan çok daha iyi bir takım. Beşiktaş pozisyonları fazlasıyla buldu.
BU FUTBOLA SKOR İYİ
Beşiktaş, İstanbul'da Partizan'ı çok rahat yener ve gruplara kalır... Sırp ekibinin ileriye gitmeye dermanı yoktu.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş biraz vites artırınca pozisyonlar üst üste geldi. Partizan sanki 1-1'e razıydı.
Saha ve seyirci avantajını kullanamadı.
Maçla ilgili çok bahsedilecek birşey yoktu.
Oğuzhan Özyakup'u kesmesi doğruydu Şenol hocanın...
Siyah-Beyazlılar'da Şilili futbolcu Medel, Adriano ve Caner ön palana çıkan isimlerdi. Bunlara Ricardo Quaresma'yı da ekleyebiliriz.
Kötü bir maç oldu ama Beşiktaş istediğini aldı.
MAÇIN iYiSi QUARESMA
Güzel orta yaptı. Genelde iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ PARTIZAN
Sırp takımı dün gece varlık gösteremedi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Beşiktaş istediğini aldı
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