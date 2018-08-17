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  1. Fikret Orman haddini aştı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Ağustos 2018, Cuma

Beşiktaş ipten döndü

BEŞİKTAŞ LASK Linz maçına ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktı. Ancak 1-0'lık skor her zaman için bir risk teşkil eder.
Buna rağmen Beşiktaş'ın kadro kalitesiyle turu yine de rahat geçeceğini düşünüyorduk.
Beşiktaş dün istediğimiz gibi değildi. Kendi oyununu rakibe bir türlü kabul ettiremedi. Geçtiğimiz sezon Avrupa Kupaları'nda esen Beşiktaş nerede? Pepe ve Roca uyumu iyi değildi. 2 futbolcunun birbirleriyle anlaşamadığı görüldü.
Oğuzhan inanılmaz kötüydü. Nitekim 2. yarı onun yerine Quaresma girdi. Tolgay da etkisiz oynadı. Larin çok kötü değil ama Beşiktaş seviyesindeki bir takımın golcüsü mü. Bu her zaman soru işareti.
Kaleci Tolga hiç güven vermiyor.
Beşiktaş, Fabri'yi mumla aradı.

PANİK YAŞADILAR
Maçın 2. yarısında Beşiktaş skoru değiştirmek için daha atak bir oyun sergilemesine rağmen final paslarını iyi yapamadı.
Beşiktaş beraberlik golünü ararken kalesinde 2. golü gördü ve 2-0'dan sonra takımda büyük bir panik oluştu.
Eğer Negredo'nun golü olmasa Beşiktaş Avrupa'ya bu turda veda etmek zorunda kalacaktı. Bu takım acilen toparlanmalı. Geçen seneki Beşiktaş'tan eser yok.
Gidenlerin yeri dolmadı.
Takımın konsantrasyonu bozulmuş. Beşiktaş belki turu geçti ama gelecek adına hiç iyi sinyaller vermedi.

MAÇIN İYİSİ: HOLLAND
Lask'lı oyuncu maçın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OĞUZHAN
Beşiktaş'ın tartışmasız en kötüsüydü.
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