Yol Durumu
  1. Aydınus böyle istedi
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi

İnancın zaferi

SON haftalarda fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin iddiasız Bursa karşısında seyircisinin önünde rahat bir galibiyet alması bekleniyordu.
Ancak Sarı-Lacivertliler büyük gerilim yaşadığı maçta 3 puanı 90. dakikada gelen golle alabildi.
Fenerbahçe maça etkili başlasa da topu bir türlü etkili bölgeye yollamayı başaramadı.
Fenerbahçe'nin golü bulamadığı her dakika da Bursaspor'un maça biraz daha ortak olmasını sağladı.
Zaman zaman oyunu yavaşlatarak tempoyu düşüren Yeşil-Beyazlılar, rakibini de strese soktu.

​69'DA BÜYÜK ŞOK
İkinci yarıda rakip yarı sahada büyük baskı kuran Fenerbahçe, topu 69'da kalesinde görerek büyük şok yaşadı.
71'de Sow'un kendi kalesine attığı gol Fener'i yeniden maça ortak etti.
Sow'un eski bir Fenerbahçeli olması nedeniyle kendi kalesine attığı golle ilgili yapılan yorumlara ise katılmıyorum. Senegalli futbolcu pozisyonda bir futbol kazası yaşadı ve top kendi ağlarına gitti. Fernandao 90'da fileleri sarsarak F.Bahçe'yi korkulu rüyadan uyandırdı ve belki de sezonun en kritik gollerinden birini attı. Geriye düştüğü maçta son ana kadar savaşan Fener, bunun mükafatını 3 puanla aldı.

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