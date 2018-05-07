İnancın zaferi
Ancak Sarı-Lacivertliler büyük gerilim yaşadığı maçta 3 puanı 90. dakikada gelen golle alabildi.
Fenerbahçe maça etkili başlasa da topu bir türlü etkili bölgeye yollamayı başaramadı.
Fenerbahçe'nin golü bulamadığı her dakika da Bursaspor'un maça biraz daha ortak olmasını sağladı.
Zaman zaman oyunu yavaşlatarak tempoyu düşüren Yeşil-Beyazlılar, rakibini de strese soktu.
69'DA BÜYÜK ŞOK
İkinci yarıda rakip yarı sahada büyük baskı kuran Fenerbahçe, topu 69'da kalesinde görerek büyük şok yaşadı.
71'de Sow'un kendi kalesine attığı gol Fener'i yeniden maça ortak etti.
Sow'un eski bir Fenerbahçeli olması nedeniyle kendi kalesine attığı golle ilgili yapılan yorumlara ise katılmıyorum. Senegalli futbolcu pozisyonda bir futbol kazası yaşadı ve top kendi ağlarına gitti. Fernandao 90'da fileleri sarsarak F.Bahçe'yi korkulu rüyadan uyandırdı ve belki de sezonun en kritik gollerinden birini attı. Geriye düştüğü maçta son ana kadar savaşan Fener, bunun mükafatını 3 puanla aldı.
MAÇIN İYİSİ HASAN ALİ: Çok çalıştı. 90'da kritik bir asist yaptı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KEMBO: Bursalı futbolcu takımına katkı vermedi.
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- Oktay DERELİOĞLU
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