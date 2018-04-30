Aydınus böyle istedi
Galatasaray ilk devreyi önde kapasa da sahada denk bir mücadele vardı. Negredo müsait pozisyonda golü atabilse işler Beşiktaş adına değişebilirdi.
İkinci yarıda seyirci avantajını iyi kullanan Galatasaray, Beşiktaş yarı sahasında etkili oldu. Sarı-Kırmızılılar özellikle Quaresma ve Gökhan'ın üzerine oynayarak Beşiktaş'ın sağ kanadından etkili ataklar yaptı.
ASLAN YOLU YARILADI
Belhanda'yı ilk yarıda atamayan Fırat Aydınus, Beşiktaşlı Tosic'e ise çok rahat bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasıyla da maç koptu ve Galatasaray çok kritik bir galibiyet aldı. Bitime 3 hafta kala derbiden zaferle ayrılıp liderliğini koruyan Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk için önemli bir adım attı.
MAÇIN EN iYİSi: NAGATOMO
Japon futbolcu çok çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Hollandalı yıldız gününde değildi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Aydınus böyle istedi
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