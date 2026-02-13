Nihat Hatipoğlu

Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahura kalkacağız. Perşembe gündüzü ise oruçlu olacağız. Rabbim şimdiden bütün oruçlarınızı kabul buyursun. Ramazan ayı bir yılın muhasebesini yapma fırsatı bahşeden önemli bir dönemeç. Mümin kişi onbir ayın hesabını bu ayda mizana koyar. Haline bakar. Parasını, pulunu hesabına bakar. Tahsilatını yapar. (Fakiri, muhtacı sevindirir). Ailesini gözden geçirir. Eksilerini ve artılarını görür. Bu alanda da eksiklikleri teraziye koyar. Sorumluluğunu hesap eder. Onu düzeltmeye çabalar. Zira Kuran-ı Kerim "Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun" (Tahrim, 6) buyurur. Bu ateşin yakıtı insan ve taşlardır. İnsan ve taşlaşmış yüreklerdir. Ramazan Rabbül alemin olan Yüce Allah'a vuslatın kapısını aralar. Her aydan daha çok dinini, Allahını, Peygamberini yad eder, hatırlar. Zira Ramazan'da her an iman ile dolup taşar mümin. İftar yapar vuslat için iftar açar. Rabbe yaklaşır.

RAMAZAN SAHURDUR

Sahuru yapar. Rabbe yaklaşır. Zira sahur bir alışkanlık değil, bir ibadettir. Allahın Peygamberi (sav): "Sahur yapın. Sahurda bereket vardır" buyurur. Artık sahur bir gelenek, alışkanlık değil bir ibadettir. İbadete dönüşür. (Hz Peygamberin sözüyle). Yani mümin sahura kalkmakla Rabbini murad eder. Sahurda belki teheccüd kılar. Kuran okur. O gece karanlığında Allahı zikreder. Kaza namazı kılar. Belki sahura kaldıracak kimsesi olmayan kimsesizi bir çorba kasesi ile sahura uyandırır. Belki sabah ezanı ile camiye koşar. Her adımına da bir sevap yazılır. Yolda karşılaştıklarıyla selamlaşır. Ramazan Teravihtir. Her gece teravihte -20 rekatta- 80 defa secde eder. Her secde vuslattır, yakınlıktır, her secde tövbedir. Her secde arınmadır. Her secde duadır. İmandır. Emniyettir. Selamettir. Ramazan Oruçtur. Allahın helal kıldığı rızıkları yine onun emriyle bir an nefse haram kılmaktır. Oruç tutan; küfretmez, kalp kırmaz, sataşmaz, cahile cevap vermez, sadece "selametle" der geçer. Zira şeytana uyanlar ancak Ramazan'da saldırgan olurlar. Ramazan Zekattır. Alınterini paylaşmaktır. Düşkünü, muhtacı, fakiri sevindirmektir. Ramazan Paylaşmaktır. Gönülü, kalbi paylaşmaktır. Sevgiyi, mutluluğu paylaşmaktır. Ramazan Duadır. En büyük dua -esma zikridir, Allahın Yüce isimlerini anmaktır. Onunla Allaha yakınlaşmaktır. Ramazan Fıtır Sadakasıdır. Yaratılış şükrüdür. Fıtratta kalmaktır. Fıtrat fıtrattan dolayı şükran sunmasıdır. Hamddır. İftarın sadakasıdır. İnsan olmanın, hayatta olmanın sadakasıdır. Can sadakasıdır. Beden hamdidir. Ramazan İnsan Olmaktır. Kamil insan olmaya adım atmaktır. Ramazan Erdemli Olmaktır. Ramazan ayrı gayrıdan firak ve firar etmektir. Ramazan canı feda etmektir. Selamettir. Ramazan samimiyetin sözde kalmamasıdır. Hz Resulullahın ahlakı ile ahlaklanmadır. Ramazan cennet kapısına ulaşmaktır. Sırattan geçmedir. Mizanda ağır basmadır. Ramazan temkinli, temekkün etmektir. Ramazan gafil olanı uyandırmaktır. Ramazan yanlış yolda olanı uyarmaktır. Kısacası Ramazan müminin kendisini bulmasıdır. Rabbe vuslatıdır. Ramazan mübarek olsun.

HZ PEYGAMBERİN TERAVİHİ

Bilindiği gibi teravih namazı Güçlü Sünnettir. (Müekkeddir). Önemli bir sünnettir. Cemaatle kılınması ise hem sünnet ve hem de berekettir. Gece ibadetidir. Vakti ise yatsı namazının farzından sonradır. Ramazan orucu emri geldiğinde geceleri teravih namazı kılınmaya başlandı. Efendimiz (sav) Ramazan'da evden mescide geçti. Orada yatsıdan sonra teravih kıldı. Sahabenin çoğu da O'na uydular. İkinci gece yine mescidde teravih kıldı ve kıldırdı. Nihayet üçüncü gece de teravih kıldı ve kıldırdı. Ama dördüncü geceye gelince cemaatin mescidi tıklım tıklım doldurduğunu gördü. Cami cemaate yetmedi. Hatta Hz Aişe; "Hadi namaza" diye dendiğini duydum. Efendimizin çıkıp teravihi kıldırmasını istiyorlardı. Çıkmadı. Sabah namazı vakti, camiye geçti ve sabah namazını kıldırdı. Sonra cemaate dönüp neden teravihi camide kıldırmadığını anlattı: Beni teravih için beklediğinizi biliyorum. Bilerek çıkmadım. Sizin teravihe olan tutkunuzu görünce Yüce Allahın teravihi farz kılacağından korktum. Bu da size ağır gelirdi. Efendimiz ramazanın sonunda da bazen cemaatle kıldırdı. Farz kılınma tehlikesi olmadığı görülünce Hz Ömer zamanında ise cemaat bir imamın arkasında teravihi kıldı. Hem de bu halden memnun oldu. Teravih böylece Sahabenin onayıyla ve Efendimizin cemaatle kıldırmış olmasından hareketle teravih cemaatle kılınmaya devam etti. Evde kılan teravihi kendi başına da kılabilir.

SORULAR



Şirk ile küfür arasında herhangi bir fark var mı?

Küfür şudur: Peygamberimizin Yüce Allah'tan getirdiği kesinlikle sabit olan dini esaslardan birini veya birkaçını inkar etmektir. Şirk ise; Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber ilahlığında, isim, sıfat veya fillerinde Allah'a ortak koşmaktır. Küfür genel, şirk ise daha dar kapsamlıdır. Bir Müslümanın küfre düşmesi zor, şirke düşmesi ise daha kolaydır.



Büyük günah işleyenler imani açıdan ne durumdadır?

İslami esaslara eksiksiz inandığı halde, çeşitli sebeplerle şirk, küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen bir kişi günaha girer. İşlediği günahı helal saymadıkça mü'mindir. Bu günahından dolayı ceza görecektir. Ancak bu kişiye tövbe kapısı açıktır. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama imanı açıdan mümin olduğu için sonunda cennete girer.

Zekâtımı ramazanda çıkarmak zorunda mıyım?

Zekâtınızı istediğiniz zaman hesaplayabilirsiniz. Önemli olan zekât için gerekli olan nisab -80,18 gr altın ölçüsü- -595 gr gümüş ölçüsü- olduktan sonra bir yılı hesap edip zekâtı çıkarmaktır. Ramazan dışında da bu mümkündür.