Nihat Hatipoğlu

Elbette yüce kitapta bilimsel verilerle paralel olan ayetler vardır. Bu örnekleme sadedindedir. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir biyoloji, fizik, astronomi kitabı değildir. Tarih kitabı da değildir. Din ile bilimin birbiriyle tezat oluşturduğunu iddia etmek yaratıcıyı bilmemekten kaynaklanan bir basiretsizliktir. Bilimin Rabbi ile dinin Rabbi aynı Rab değil mi? Din ile bilimin birbiriyle çatıştığını iddia etmek yıllardır süregelen çirkin bir algıdır. Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği bazı bilimsel değinimlere bakalım.



İnsanın oluşum süreci Kur'an'da bugünkü bilimsel verilerle paraleldir. Özellikle kıkırdakların oluşumu ve onlara et giydirilmesi dikkat çekicidir.

Parmak uçlarının birbiriyle aynı olması.

Dağların yeryüzünde sabitleyici rolü olması.

Evrenin genişletilmesi.

Gökteki cisimlerin birer yörüngede yüzmeleri.

Güneşin belli yörüngede yüzmesi.

İlk yaratılıştaki patlama ve oluşumlar.

Meyvelerdeki dişi ve erkeklik.

Rüzgarın aşılayıcı özelliği.

Yeryüzünün elips şeklinde olduğu

Bebeğin rahim'deki üç karanlık evresi

Demirin yeryüzüne indirilmesi

Göklerin dağlar sayesinde ayakta duruyor düşüncesini yıkması. Ve göklerin dayanaksız yükseltildiğini ifade etmesi.

Güneşin sabit olduğu düşüncesini yıkması.

Yeryüzünün etrafında buzulların erimesi, küresel ısınma, erozyon gibi hareketlerle etrafının eksilmesi.



Yerin ve göğün 7'şer kat olduğunu bildirmesi. Elbette bu liste uzayabilir. Biz bu yazıda sadece bilime atıfta bulunan bazı örnekler aktardık. Yoksa Kur'an'ın icazı -insanı aciz bırakan, derinden sarsan tarzı- kıyamet sahnelerini anlatırken kullandığı şiirsel anlatım, az kelime ile çok şey aktarabilme özelliği, kelimelerin seçkince kullanılması, dünya ve ahirete ait mesajlara yer vermesi; okunduğunda insanı sarsan manevi doygunluk, Kur'an'ın konuşulması gereken ve ama ihmal edilen yönleridir. Kur'an-ı Kerim bilimle, bilim Kur'an'la kesinlikle çatışmaz. Vahiy ile salim akıl asla çatışmaz.



SORULAR



SORU:

Maşallah ne demektir?



CEVAP: "Maşallah" tabiri, "Allah'ın istediği şey olur, istemediği şey olmaz" cümlesinin kısaltılmış şeklidir.

Bu anlam, Türk toplumunda "Allah'ın dediği olur" şeklinde ifade edilmektedir. "Maşallah" tabiri halkın dilinde bir güzellik, iyilik, nimet ve başarı karşısında hayret ve takdir ifadesi olarak ve göz değmemesi dileğiyle söylenmektedir. Bu kullanım şu ayete dayanmaktadır: "Bağına girdiğin zaman maşallah, kuvvet Allah'tandır demen gerekmez miydi?..." (Kehf 18/39)

SORU: Kabir hayatı ne demektir?



CEVAP: Ölümle başlayıp tekrar dirilinceye kadar devam edecek hayata kabir hayatı denir. Hz. Peygamber;

"Kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa, sonrası daha kolaydır. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zordur" buyurmuştur. (Tirmizi, Zühd, 5; İbn Mace, Zühd, 32) Asıl hesap ve mahkeme kıyamet gününde olmakla birlikte kişilere kabir hayatında da sual ve mükafat veya ceza vardır. Kabir hayatında, kabir nimetlerinin ve kabir azabının hak olduğuna işaret eden pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır.

Ölen bir kişi dünyadaki yaşantısına göre ahirette karşılık görür.

SORU: Zuhr-i ahir namazı nedir?



CEVAP: Son öğle namazı anlamına gelen zuhr-i ahir namazı, bir kısım İslam bilginleri tarafından, cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır. Dört rekáttır.

Farz veya sünnet gibi kılınabilir.

SORU: Duada eller nasıl tutulur?



CEVAP: Allah Resulü (SAV) dua esnasında ellerini farklı şekillerde tutmuştur.

Bedir'de ellerini koltuk altları gözükecek derecede kaldırdığı, gece yatarken yatakta ellerini birleştirdiği, namazların arkasında yaptığı dualarda omuz aralığı ölçüsünde ellerinin aralarını açtığı, yağmur duası ya da musibet ve belaların defi için yaptığı dualarda da avuç içlerini aşağıya doğru çevirdiği, bazı hadislerde yer almıştır. Dua esnasında ellerin alacağı şeklin hükmü, ne farz ne vaciptir.

Fakihler buna adap hükmünü vermiş ve hadis kitaplarında da bu mesele adap bölümünde yer almıştır. Bununla birlikte Hanefi mezhebine göre her duada ellerin iç yüzünü semaya doğru tutmak sünnettir.