Hafta sonu altın fiyatları: Tam altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Birikimlerini sarı metalde değerlendirenler, güncel alış- satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL oldu? İşte 6 Aralık 2025 itibarıyla piyasalarda son durum…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sarı metalde hareketlilik sürerken yatırımcılar gözünü bir kez daha güncel fiyatlara çevirdi. Altınla birikim yapanlar, gramdan çeyreğe tüm türlerin anlık alış-satış değerlerini merak ediyor. İşte 6 Aralık 2025 altın piyasasında günün fiyat tablosu.

6 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ürün Alış (TL) Satış (TL)
ALTIN (TL/GR) 5.745,37 5.746,23
22 Ayar Bilezik 5.263,74 5.300,02
Altın (ONS) 4.201,85 4.202,48
Altın ($/kg) 134.417,00 134.437,00
Altın (Euro/kg) 156.643,00 156.666,00
Cumhuriyet Altını 37.504,00 37.793,00
Yarım Altın 18.810,00 18.972,00
Çeyrek Altın 9.405,00 9.486,00
Reşat Altını 37.536,47 37.825,95
Kulplu Reşat Altını 37.538,69 37.828,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.248,56 5.492,16
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.194,12 4.194,75
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.171,12 4.271,48
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.227,49 94.739,76
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.785,66 192.513,06
Gremse Altın 93.227,49 95.381,47
Ata Altın 38.456,34 39.436,01
Tam Altın 37.291,00 38.035,91
Külçe Altın ($) 136.800,00 136.900,00
Has Altın 5.716,64 5.717,50
Hamit Altın 37.536,47 37.825,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

