Hafta sonu altın fiyatları: Tam altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Birikimlerini sarı metalde değerlendirenler, güncel alış- satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL oldu? İşte 6 Aralık 2025 itibarıyla piyasalarda son durum…
Sarı metalde hareketlilik sürerken yatırımcılar gözünü bir kez daha güncel fiyatlara çevirdi. Altınla birikim yapanlar, gramdan çeyreğe tüm türlerin anlık alış-satış değerlerini merak ediyor. İşte 6 Aralık 2025 altın piyasasında günün fiyat tablosu.
6 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ALTIN (TL/GR)
|5.745,37
|5.746,23
|22 Ayar Bilezik
|5.263,74
|5.300,02
|Altın (ONS)
|4.201,85
|4.202,48
|Altın ($/kg)
|134.417,00
|134.437,00
|Altın (Euro/kg)
|156.643,00
|156.666,00
|Cumhuriyet Altını
|37.504,00
|37.793,00
|Yarım Altın
|18.810,00
|18.972,00
|Çeyrek Altın
|9.405,00
|9.486,00
|Reşat Altını
|37.536,47
|37.825,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.538,69
|37.828,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.248,56
|5.492,16
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.194,12
|4.194,75
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.171,12
|4.271,48
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.227,49
|94.739,76
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.785,66
|192.513,06
|Gremse Altın
|93.227,49
|95.381,47
|Ata Altın
|38.456,34
|39.436,01
|Tam Altın
|37.291,00
|38.035,91
|Külçe Altın ($)
|136.800,00
|136.900,00
|Has Altın
|5.716,64
|5.717,50
|Hamit Altın
|37.536,47
|37.825,95
