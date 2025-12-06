Hafta sonu altın fiyatları: Tam altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Sarı metalde hareketlilik sürerken yatırımcılar gözünü bir kez daha güncel fiyatlara çevirdi. Altınla birikim yapanlar, gramdan çeyreğe tüm türlerin anlık alış-satış değerlerini merak ediyor. İşte 6 Aralık 2025 altın piyasasında günün fiyat tablosu.