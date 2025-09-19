PODCAST CANLI YAYIN
Başkasına dua ettiğimizde biz de sevap kazanır mıyız?

Nihat Hatipoğlu

NİHAT HATİPOĞLU

Eklenme Tarihi 19 Eylül 2025

CEVAP: Başka bir kardeşiniz için bağışlanma dilemeniz hem çok sevaptır hem de ibarettir. Hz.
Musa'nın bu konudaki duasını Kuran-ı Kerim (A'raf, 151) bize örnek olarak sunar. Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor:
"Müminin mümine gıyabında yaptığı dua kabul edilir. Onun yanı başında bir melek bulunur ve aynı dua sana da, sana da der."

SORU: Her kaza namazı için ezan okumalı mıyım? Kamet getirmek zorunda mıyım?
CEVAP: Birkaç kaza namazı kılacaksanız tek ezan yeterli olur. Ama her kaza namazı için ayrı ayrı kamet getirmeniz gerekir. Ancak ezan da, kamet de namazın kabulünün şartı değildir.
İhmal ederseniz namazınıza zarar vermez.

SORU: Ezan okunurken herhangi bir dua okumamız gerekir mi?
CEVAP: Evet, ezanı büyük bir huşu ve saygınlık içinde dinlememiz öğütlenmiştir.
Ayrıca şu duayı okumamız Peygamberimizce (SAV) tavsiye edilmiştir: "Ey şu mükemmel ezanın ve kılınmak için hazırlığı yapılan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamber Muhammed'e (SAV) vesile makamını ve fazileti ver. O'na söz verdiğin ahiretteki övülmüş makamı nasip et. Çünkü sen sözünden caymazsın ya Rabbi."

SORU: Yeryüzüne kaç peygamber gelmiştir?
CEVAP: İlk peygamber Hz. Adem ile son peygamber Hz. Muhammed (SAV) arasında 124 bin Peygamber gelmiştir. (Ahmed, Müsned, v, 266). Kuran-ı Kerim bütün Peygamberler hakkında bilgi verilmediğini belirtiyor. (Mü'min, 40/78). Sadece bazı Peygamberlerin isimlerine ve hayat hikáyelerine Kuran'da yer verilmiştir.

