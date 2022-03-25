Kilolu olmak israf sayılır mı?

CEVAP: Sağlıklı olmak arzu edilen bir husustur. Kişi vücudunun ihtiyacı olan gıdaları gücü nispetince almaya çabalamalıdır. Fazla kilo elbette arzu edilen bir durum değildir. Zira sağlık bir emanettir. Arzu edilen ve tavsiye edilen bir durumdur. Hz. Peygamber (SAV) mideyi üçe ayırırmış.

Yemek, su ve dinlenme olarak. Böylece sağlıklı yaşardı. Bazen aşırı kilo bir hastalıktan, hormonal bozuklukdan da kaynaklanabilir. Vücutta yağ birikebilir. İşin genetik yönü de unutulmamalıdır. Bazen de aşırı yemek veya fazla ara öğünlerde kiloyu tetikleyebilir. Ancak bunu büyük bir günah olarak nitelemek doğru değildir. Belki bir tavsiye olarak algılanmalıdır. Kişi sağlıklı bir şekilde kilosunu kontrol altında tutmak ve bol bol yürüyüş ve hafif sporla zinde kalabilir. Aşırı kilolu olan insanlara istihzai, küçümseyici bir bakışla bakmak günahtır.

SORU: Hz. Nuh tufanında çocuklar ne oldu?

CEVAP: Bazı Tefsir kitaplarında Tufandan önce kadınların çocuk doğuramadığı için tufan esnasında çocukların olmadığı (ergenlik altında çocuk olmadığı) belirtilir. Ancak bilindiği genel bir afet olduğunda hayatını kaybeden çocuklar zaten masumdurlar ve şehit sayılırlar. Herkes öldüğü haldeki durumuyla mahşere dirilecektir.

SORU: Diş çektirmek orucu bozar mı?

CEVAP: Sadece diş çektirmekle oruç bozulmaz. Diş etlerini uyuşturmak için vurulan iğne de orucu bozmaz. Ancak acil bir durum yoksa iftardan sonra diş çektirmek daha uygun olur.

SORU: Varis çorabının üzerinden mesh yapılabilir mi?

CEVAP: Varis çorabı sağlıkla ilgili olarak zarureten giyilen bir çoraptır. Giyilmesi ve çıkarılması hayli zordur. Özellikle de yaşlılar için. Bu durumda kişi zorlanıyorsa ıslak ellerini çorabın altından ve üstünden gezdirip masaj yapar gibi mesh eder. Bu çorabı, yara üzerine sarılan sargı bezi gibi kabul eder.