Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! "Yüzüme eliyle vurdu beni yere yatırdı"
Nisa Sözen, İstanbul Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında sosyal medya hesabı üzerinden Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini öne sürdü. 'Yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti' diyen Sözen, hastaneden darp raporu alıp şikayetçi olduğunu söyledi. Sözen’in paylaşımının ardından avukatı aracılığı ile açıklama yapan Aycan Yanaç; “Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir” açıklamasında bulundu.
İstanbul Nişantaşı'ndaki bir eğlence mekanında yaşandığı iddia edilen olay sosyal medyada gündem oldu. Nisa Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini öne sürdü.
YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANLATTI
Aycan Yanaç'tan şikayetçi olduğunu belirten genç kız, olayı sosyal medya hesabından anlattı. Sözen "Cuma gecesi Nişantaşı'nda bir mekanda dört arkadaşımla dışarıdaydık. İkizimi, Esma'yı aramak için tuvalete indim. Tuvalet kabinlerinden birinin boş olduğunu görünce, dolu olan diğer kabinin kapısını çalarak "Esma, Esma" diye seslendim. Bunu muhtemelen üç dört kez tekrarladım. İçeriden gelen sesi tam olarak duyamadım, ancak hemen ardından bir kadın sesi oldukça sinirli bir şekilde yükseldi: "Esma burada yok, anlamıyor musun? Buraya gelirsem seni var ya...
Sesin hemen ardından kabinin kapısı aniden açıldı. Karşımda duran kişinin sonradan Aycan Yanaç olduğunu öğrendim. Şahıs, hiçbir konuşma ya da uyarı yapmaksızın, direkt olarak yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti.
RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırı sonucu, bacağımda kocaman bir sıyrık oluştu, kolum çizildi, başımın iki tarafı da şişti. Yanaç daha sonra tekrar bir hırsla gelip üzerime yürüdü o sıra 5 erkek kendisini tuttu ve ofis gibi bir yere soktu. Ardından sanırım mekanın arka kapısından çıkarıp, kaçırdılar kendisini. Mekandan ayrıldıktan hemen sonra hastaneye giderek darp raporu aldım; tomografi, akciğer ve diz için röntgen çekildi, kan testi verdim ve yaralarım pansuman edildi. Hastaneden çıkan darp raporumu alarak karakola gittim ve raporumu teslim edip şahıs hakkında şikayetçi oldum.