Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! "Yüzüme eliyle vurdu beni yere yatırdı"

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 18:12

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! ʺYüzüme eliyle vurdu beni yere yatırdıʺ

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANLATTI

Aycan Yanaç'tan şikayetçi olduğunu belirten genç kız, olayı sosyal medya hesabından anlattı. Sözen "Cuma gecesi Nişantaşı'nda bir mekanda dört arkadaşımla dışarıdaydık. İkizimi, Esma'yı aramak için tuvalete indim. Tuvalet kabinlerinden birinin boş olduğunu görünce, dolu olan diğer kabinin kapısını çalarak "Esma, Esma" diye seslendim. Bunu muhtemelen üç dört kez tekrarladım. İçeriden gelen sesi tam olarak duyamadım, ancak hemen ardından bir kadın sesi oldukça sinirli bir şekilde yükseldi: "Esma burada yok, anlamıyor musun? Buraya gelirsem seni var ya...

Sesin hemen ardından kabinin kapısı aniden açıldı. Karşımda duran kişinin sonradan Aycan Yanaç olduğunu öğrendim. Şahıs, hiçbir konuşma ya da uyarı yapmaksızın, direkt olarak yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti.