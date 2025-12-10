Saçlarınız neden erken beyazlıyor? Genetik mi, stres mi? Cevabı şaşırtacak…

GENETİK: BEYAZLAMANIN EN BÜYÜK MİMARI
◾Anne babanız erken beyazladıysa büyük olasılıkla siz de beyazlayacaksınız.
Cotsarelis'e göre genler, saçların ne zaman beyazlamaya başlayacağını belirleyen en önemli faktör.
◾Araştırmalarda, saç beyazlamasında etkili olan ve aynı zamanda saç kalınlığı, sakal yoğunluğu, kaş şekli gibi özellikleri de etkileyen genler bulundu.
Etnik farklılıklar da rol oynayabiliyor:
◾Beyaz tenliler, Asya ve Afrika kökenlilere göre daha erken beyazlıyor.
◾Doğal sarışınlar daha erken beyazlama eğiliminde.
◾Erken beyazlama, beyaz ırkta 20 yaşından önce, Asyalılarda 25 yaşından önce, siyahi bireylerde 30 yaşından önce başlaması olarak tanımlanıyor. IRF4 adlı gen varyantının da erken beyazlama ile ilişkili olduğu biliniyor.