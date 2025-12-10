Saçlarınız neden erken beyazlıyor? Genetik mi, stres mi? Cevabı şaşırtacak…

SAÇLAR NEDEN BEYAZLAR?

◾Mount Sinai'deki Icahn Tıp Okulu'nda yardımcı doçent olan dermatolog Helen He, "Tıpkı cilt ve diğer organlar gibi saçlar da yaşlanır" diyor.

◾Saçların beyazlamaya başladığı yaş kişiden kişiye değişse de Amerikan Dermatoloji Akademisi, çoğu insanın 30'lu ve 40'lı yaşlardan itibaren beyaz saçların arttığını fark ettiğini belirtiyor. Bunun temel nedeni, saç tellerine pigment veren melanosit kök hücrelerinin zamanla azalması veya işlevini yitirmesi.

◾Dermatoloji araştırmacısı George Cotsarelis, melanosit kök hücrelerinin neden öldüğünün tam olarak bilinmediğini, ancak stres ve DNA hasarı gibi faktörlerin bu hücrelerin hayatta kalmasını engelleyebileceğini söylüyor. Bu süreç, saçın giderek pigment kaybetmesine ve gri-beyaz çıkmasına neden oluyor.

◾Bazı kişiler ayrıca gri saçlarının daha kaba bir dokuya sahip olduğunu da belirtiyor.