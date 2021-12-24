Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

CEVAP: Satışa sunduğunuz altınlar para gibidir. Sermayeniz ve ticaret malınızdır. (80.18) gram altına ulaştığınız günden sonra (365 veya 354 gün geçtikten sonra) bütün malınızın 40'ta biri zekata tabidir.

SORU: Allah'a inanıyorum. Ama Peygamberleri kabul etmiyorum diyen bir kişinin imanı doğru mu?

C2) Allah'a inanıp dinlere veya Peygamberlere iman etmeyen kişi nasıl bir Allah'a iman ediyor? İnandığı Allah'ın sıfatları nelerdir. O'nu neye benzetiyor. Allah'ın kendisini ve evreni yaratıp onlardan bir şey istemediğini mi kabul ediyor. Allah beni yarattı ama ben onun gönderdiği Elçisini, veya ondan gelen Peygamberi kabul etmiyorum mu diyor? Bu inanç çok eskiden de inkarcıları sarmalamış boş bir kuruntudur. Yüce Allah bu sakat ve boş inancı red ediyor.

SORU: Kaza kılıyordum. Yanımdakiler cemaatle namaza başladılar. Hemen namazı bozup oraya uyayım mı?

CEVAP: Bunu yapmanız gerekmez. Kazanızı bitirirsiniz. Sonradan cemaate katıldığınız yerden katılırsınız.

SORU: Vücut temizliği yaptıktan sonra, belli bölgedeki tüyleri temizledikten sonra tekrar boy abdesti almam gerekir mi?

CEVAP: Vücut temizliği -belli bölgedeki fazla kılların giderilmesi- dolayısı ile boy abdesti almak gerekmez. Ancak vücut temizliği yapan kişinin banyo yapması elbette temizliği açısından iyi olur.